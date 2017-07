El mercado del viernes, a la baja Compras en el mercado de los viernes. :: Andy Palma La imposibilidad de acceder con los vehículos y la lejanía de las zonas más concurridas de la ciudad afectan de forma negativa a las ventas LUCÍA SEMEDO Domingo, 2 julio 2017, 08:56

Plasencia. Plasencia es mercado de forma histórica y casi de forma literal, teniendo en cuenta el valor cultural que confiere esta ciudad a la actividad de los agricultores que venden sus productos en las calles en los días señalados.

En una de estas citas, la del viernes, no están obteniendo tan buenos resultados como cabría esperar. O al menos eso es lo que perciben los comerciantes, que muestran un descontento general tras el traslado de esta actividad a la Plaza Mayor desde la Puerta del Sol, donde históricamente se ubicaban en esta jornada.

Este traslado, según el ayuntamiento de Plasencia, se vio motivado por la difícil situación de los puestos, junto a los que pasaban los coches, y las obras en calles cercanas, así como la entrada en vigor de una nueva ordenanza sobre venta ambulante. Sin embargo, lo que unos han ganado en comodidad otros lo han perdido en ventas.

«En la Puerta del Sol había más oficinas y colegios y la gente se paraba a comprar», afirma Blas Blázquez

Victoriano Pulido, de Montehermoso, indica que pierden clientela porque «las personas que compraban cuatro kilos de tomates el martes ahora compran dos el martes y dos el viernes y los que compraban en la Puerta del Sol no vienen hasta aquí, sino que compran en otras tiendas». Muchos de los vendedores ambulantes ofrecen sus productos en ambas jornadas y el hecho de que el emplazamiento sea el mismo les supone un serio perjuicio. También han notado un descenso debido a la imposibilidad de los coches de llegar a la Plaza Mayor, lo que hace que la gente no pueda comprar productos en grandes cantidades o que sean muy pesados, como melones y sandías, como sí que hacían en el otro sitio. «Nos hace perder una gran cantidad de clientela. Además, está lejos de los aparcamientos y es difícil transportar lo comprado hasta los coches».

La problemática de la entrada es otro de los factores que están notando, ya que los vehículos solo pueden acceder hasta la Plaza Mayor antes de las diez de la mañana, por lo que encuentran dificultades para montar los puestos.

«Las ventas han bajado», dice Blas Blázquez, que lleva más de cuarenta años vendiendo sus productos en el mercado placentino «en la zona de antes había más oficinas, más colegios y la gente que iba y venía se paraba a comprar».

Los vendedores se quejan del «poco interés del consistorio» en su situación

Aunque a algunos les ha compensado pese a que esto no quede reflejado en las ganancias. Una de las vendedoras, proveniente de Montehermoso, explicaba a HOY que había perdido en ventas pero que había «ganado en tranquilidad» al no tener que preocuparse por los coches, una cuestión que han percibido los puestos que se encontraban en las partes más concurridas por los vehículos en la Puerta del Sol. «Vendo pocas frutas y verduras, pero aquí se ven más turistas que compran otras cosas, como miel y pimentón y eso también se nota», añadía.

Cabe destacar que no todo son malas noticias y que algunos están obteniendo resultados positivos gracias al cambio, como es el caso de Aurelio Sánchez, que viene de El Batán, que explica que «ahora me compra más gente y no hay problemas de espacio». Guadalupe Rubio, de Montehermoso, también se suma a esta opinión, ya que «el lugar es mejor del que tenía en la Puerta del Sol» y no tiene que preocuparse por «retirar los productos cuando pasan coches», aunque entiende que la opinión general es negativa.

Un gran número de vendedores han hecho hincapié en el trato que reciben del Consistorio y el «escaso interés» que la institución está mostrando ante esta problemática que, según explican, ya le han trasladado en más de una ocasión. Victoriano Pulido también manifestaba su descontento con el reparto de las ubicaciones que «en otros sitios se reparte por antigüedad y aquí se hace a dedo». Además, también se encuentran con que hay días con los que no es posible realizar su actividad porque la plaza acoge otras actividades, como fue el caso de la celebración de la Feria del Libro.

Si bien los vendedores del mercado de los viernes presentan opiniones dispares, es cierto en que están de acuerdo en que el cambio de ubicación no les ha resultado provechoso en ventas desde el primer momento y continúan reiterando sus quejas.