La juez reclama los informes urbanísticos de Santa Bárbara durante el mandato de Pizarro El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. :: andy solé Abre diligencias previas por prevaricación a raíz de la denuncia contra el alcalde, aunque de momento no cita a nadie como investigado CLAUDIO MATEOS Plasencia Martes, 22 mayo 2018, 07:59

La denuncia que presentó en febrero una ciudadana particular contra el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, por no derribar las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara ha generado la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción nº1.

Además, la juez ha reclamado al Ayuntamiento placentino informes urbanísticos relativos a la sierra desde junio de 2011 hasta la actualidad.

Las diligencias se abren por un presunto delito de prevaricación administrativa, si bien por el momento, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), no hay imputaciones ni se ha citado aún a declarar a nadie como investigado.

El TSJEx matizó que, para que el procedimiento siga adelante, la persona que presentó la denuncia se debe ratificar en ella en un acto que está señalado para principios del mes de junio.

A partir de ahí, y considerando además la documentación que reciba del Ayuntamiento, la juez decidirá si continúa con las diligencias, lo cual abriría la puerta a una investigación penal que se extendería a los actuales dirigentes municipales en materia de Urbanismo, con Fernando Pizarro a la cabeza.

Cabe destacar que este Juzgado es el mismo al que el juez del TSJEx que instruye el caso Santa Bárbara ha ordenado remitir las actuaciones para que determine la posible responsabilidad penal de la exalcaldesa Elia María Blanco, al tiempo que ha exculpado a los exconcejales María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho.

Sin fecha límite

En ese mismo auto el magistrado aclaró que con la devolución de la causa al juzgado de Plasencia deja de tener efecto el límite temporal hasta junio de 2011 que se fijó en un principio, por lo que la juez de Plasencia sería libre de investigar lo ocurrido con las casas ilegales desde esa fecha -que coincide con la llegada de Pizarro a la alcaldía- hasta la actualidad. Sería, por tanto, la misma investigación que se vislumbra ahora con la apertura de diligencias a raíz de la denuncia contra el alcalde, de modo que si ambas causas siguieran adelante podrían acabar fusionándose.

Antes de que eso ocurra habrá que esperar a que la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx se pronuncie sobre el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra el auto del instructor. Si lo confirma, el caso Santa Bárbara habrá terminado su recorrido en el TSJEx y quedará en manos del juzgado de Plasencia. En cambio, si la sala estima la apelación se abriría de nuevo la puerta a que Blanco, Domínguez, García y Barbancho se sienten en el banquillo del tribunal autonómico.

Fernando Pizarro, por su parte, declinó ayer hacer declaraciones sobre la apertura de diligencias previas ya que, según manifestó por medio del gabinete de prensa municipal, no ha recibido ninguna notificación al respecto ni como alcalde ni a título particular, de manera que no tiene conocimiento del asunto de manera oficial. También dijo que en ningún momento se le ha comunicado que exista una denuncia contra él.

Tras la presentación de la denuncia en febrero, el alcalde dijo que se trataba de una «cortina de humo» procedente del entorno de la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, y dijo estar «tranquilo» porque su equipo de gobierno siempre ha actuado conforme a la ley.