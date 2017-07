Los jóvenes de Placeat piden que se les deje participar en los espacios de ocio en Plasencia Reunión en el Ayuntamiento placentino. :: Andy Solé Los jóvenes con discapacidad sienten que muchas de las propuestas que se plantean desde las administraciones «no son para ellos» LUCÍA SEMEDO plasencia. Viernes, 7 julio 2017, 08:39

La participación en los espacios de ocio, la mejora de la aplicación de cultura de la ciudad o la creación de puntos que ofrezcan información accesible para las personas con discapacidad intelectual son algunas de las propuestas de los jóvenes del colectivo Placeat. En el marco del programa Plena Inclusión Extremadura, le trasladaron al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, con el fin de mejorar la calidad de las actividades que la localidad plantea para estas personas.

Plena Inclusión Extremadura es un programa que reúne a jóvenes con y sin discapacidad para hacerles partícipes de la actividad de las instituciones y conocer su visión del problema que plantean las ciudades extremeñas. Para ello, se han creado las llamadas 'comunidades de experiencia'.

Este colectivo, en el caso de Plasencia, está formado a por una docena de chicos y chicas, algunos miembros de Placeat y otros que no cuentan con ninguna discapacidad.

En total fueron medio centenar de sugerencias las que han trasladado al Consistorio, entre las que destaca la petición de vías de formación adaptadas, más actividades inclusivas relativas al entretenimiento o la adaptación de la documentación del Ayuntamiento para acceder a becas u oposiciones.

Luis Miguel Osuna, director técnico de Plena Inclusión en Extremadura, explicó que esta iniciativa nace de la necesidad de que los jóvenes «no se sientan apartados».

Osuna indicó que con este programa buscan poner en común las necesidades de los jóvenes. El proyecto comenzó en el mes de marzo y concluirá en octubre y su objetivo final, tras reunirse con las instituciones, es conseguir crear un equipo que analice las medidas destinadas a los jóvenes antes de que se aprueben y se pongan en marcha.

Según manifestó el director técnico, entre las principales inquietudes de los participantes placentinos se encuentra su interés por participar en las políticas sociales. Además, «ven que no se representa a la juventud y, aunque se hagan esfuerzos desde las administraciones sienten que no llegan a ellos, que no se emplean los canales adecuados».

En cuanto a las personas con discapacidad, Osuna dijo que piden «más formación adaptada, un empleo más dirigido para ellos». Añadió, además, que «no ven como suyas» muchas actividades de ocio general. Una cuestión que el director destacó fue que «los participantes con y sin discapacidad sienten que no se conocen, que no comparten espacios» especialmente de ocio pese a tener edades similares, vivir en el mismo sitio y haber estudiado en los mismos centros.

Badajoz, Cáceres, Mérida, Montijo, Zafra, Villafranca de los Barros, Don Benito y Villanueva son las otras ciudades que participan en las la iniciativa. Estos grupos los ha puesto en marcha Plena Inclusión Extremadura y el Consejo de Juventud, con la colaboración del Instituto de la Juventud.