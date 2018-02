Iván Sánchez, un poeta en la portavocía del PSOE de Plasencia Iván Sánchez Calle, ayer en la avenida Cañada Real. :: andy solé Afiliado de la agrupación desde 2012, entró en política tras participar en los movimientos sociales del 15-M y el Campamento Dignidad El edil sustituye a David Núñez al frente del grupo municipal CLAUDIO MATEOS Plasencia Miércoles, 14 febrero 2018, 08:32

«La poesía es sobre todo sensibilidad, algo que no le vendría mal a este Ayuntamiento». Con esta frase vinculó ayer Iván Sánchez Calle su gran pasión, la escritura, con el nuevo cargo de portavoz del grupo municipal del PSOE que va a empezar a ejercer esta misma semana. La ejecutiva local socialista que lidera desde enero Blanca Martín ha decidido por unanimidad apartar de la portavocía a David Núñez y sustituirle por Sánchez, uno de los cuatro concejales que apoyaron la candidatura de la presidenta de la Asamblea de Extremadura a encabezar el partido en Plasencia.

Iván Sánchez nació en 1980 en Vitoria, aunque permaneció pocas semanas en la capital vasca y lleva toda la vida en Plasencia. Actualmente trabaja en el departamento de descanso de Carrefour como promotor de una firma de colchones. Se está sacando «poco a poco» el grado de Psicología en la UNED. Ingresó en el PSOE en 2012 aunque su bagaje político se remonta a hace apenas dos años y medio, cuando fue elegido concejal en la séptima posición de la lista que encabezó David Núñez, a quien ahora reemplaza.

El cambió de portavoz municipal se daba prácticamente por hecho desde que Blanca Martín se impuso en la asamblea de enero a Nuria López, la candidata a la que apoyó David Núñez después de que este decidiera a última hora dar un paso a un lado y retirarse de la carrera por la secretaría local. Faltaba saber el nombre, que finalmente ha sido el de Iván Sánchez, cuya inexperiencia política no ha sido un factor relevante en la decisión ya que es una característica común a todos los ediles socialistas placentinos actuales.

Martín dijo ayer al anunciar el cambio de portavoz que se han decantado por Iván Sánchez por su perfil de «hombre joven que representa a una gran parte de la ciudadanía» de Plasencia, y por su talante «reivindicativo», pues antes de entrar en el PSOE colaboró con los movimientos sociales 15-M y Campamento Dignidad. La secretaria local destacó también la conexión de Sánchez con el mundo de la cultura. Tiene publicados los libros de poemas 'Donde nacen los silencios' (2013) y 'La hija del jardinero' (2015), y hay obras suyas incluidas en diversas antologías. Ha organizado eventos literarios desde la asociación cultural Caleidoscopio. Ofrece habitualmente charlas sobre poesía y cuentacuentos en centros educativos y colabora como voluntario en entidades sociales que atienden a personas con diversidad funcional.

Iván Sánchez dijo ayer sentirse «abrumado» por la «enorme responsabilidad» que supone para él ser la voz del PSOE en el Ayuntamiento. Pidió tiempo para empezar a implantar unos cambios en la manera de actuar del grupo que, en todo caso, recordó que van a ser decididos por la ejecutiva local del partido, que es «la que tiene que marcar la línea».

Blanca Martín también anunció que el cargo de viceportavoz será ocupado por Javier Garcinuño, mientras que la secretaria del grupo municipal, un puesto que se recupera, será Soraya Cobos. Ellos fueron junto con María Victoria Iglesias y el propio Iván Sánchez los cuatro ediles del grupo socialista que respaldaron la candidatura de Martín.

Por su parte, David Núñez manifestó ayer a este diario que por el momento no va a hacer declaraciones sobre su cese como portavoz.