Las huertas de La Isla llegan a la universidad Elena Rodríguez Paniagua, autora del trabajo de fin de grado, con las huertas de La Isla al fondo :: david palma La estudiante plasma en 150 páginas toda la historia del caso y el enorme peso que tendrá durante años en las cuentas de la ciudad | La placentina Elena Rodríguez analiza en un trabajo de fin de grado el impacto de la deuda en el presupuesto municipal CLAUDIO MATEOS Plasencia Domingo, 6 mayo 2018, 09:48

El cataclismo que va a suponer -lo peor está por llegar- para las arcas municipales la deuda de las huertas de La Isla empieza llamar la atención del ámbito académico. Elena Rodríguez Paniagua terminó el pasado año sus estudios de Administración y Dirección de Empresas con un trabajo de fin de grado en el que analiza el impacto del caso de las huertas sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Plasencia. El resultado: un revelador documento de más de 150 páginas que ha merecido un sobresaliente por parte de del tribunal calificador de la Universidad de Extremadura.

Elena Rodríguez, de 35 años, apenas había oído hablar de la deuda de las huertas cuando inició sus prácticas extracurriculares de tres meses en el departamento de Intervención del Ayuntamiento de Plasencia. Pero una vez allí no tardó en darse cuenta de que gran parte de las decisiones económicas relativas a los presupuestos municipales estaban condicionadas directa o indirectamente por este asunto, que entre pagos adelantados, ejecución de sentencias e intereses de demora le va a acabar constando al Consistorio cerca de 50 millones de euros.

El primer desafío con el que se encontró Elena Rodríguez fue la ingente cantidad de documentación que se guarda en el Ayuntamiento sobre este caso, cuyos orígenes se remontan nada menos que a los años setenta. «Había una estantería llena de cajas con documentos y me dijeron: 'todo eso es de las huertas'. No me lo esperaba, pero me puse con ellos y al final he estado un año entero con el trabajo», apunta, al tiempo que agradece el acceso total a los documentos, que son públicos, y la ayuda que le ha prestado en todo momento el personal de Intervención. De hecho el interventor, Roberto del Olmo, aparece en la portada como tutor del trabajo de fin de grado junto a la profesora Pilar Garzón Marín.

«Tenía claro que todo debía estar documentado y planteado desde la neutralidad», afirma

No es fácil abordar de manera objetiva un asunto como el de las huertas de La Isla, que lleva décadas en el centro de la disputa política placentina. Sin embargo, Elena Rodríguez se propuso desde el primer momento huir de valoraciones personales y basar en la documentación existente todos los datos y conclusiones que aparecen en el trabajo. «Tenía muy claro que todo debía estar documentado y que debía plantearlo desde una posición de neutralidad», señala.

Uno de los grandes valores de este trabajo de fin de grado, que lo convierte en un documento muy útil para cualquiera que esté interesado en el caso de las huertas, es que aglutina en un mismo lugar toda la información dispersa y desestructurada que existe sobre el tema. Comienza explicando cómo funcionan los presupuestos de las entidades locales, para después dedicar un apartado a la historia de la expropiación forzosa de las huertas en tres etapas: de 1970 a 1984, de 1984 a 1995, de 1995 a 2011 y desde 2011 hasta la actualidad. Por último, antes de las conclusiones, se detiene en el análisis de la repercusión de la deuda en las cuentas placentinas, condicionadas sobre todo por el rescate de 24 millones de euros concedido por el Ministerio de Hacienda para pagar las huertas y el duro plan de ajuste que lleva aparejado.

Una de las aportaciones más interesantes del trabajo de Elena Rodríguez es un cuadro en el que se detallan los desembolsos anuales que el Ayuntamiento de Plasencia va a tener que seguir haciendo hasta el año 2038 para pagar las huertas. Aparecen los dos préstamos previos con Liberbank y el BBVA por importe de casi 10 millones de euros que se solicitaron durante el gobierno de Elia María Blanco para pagar lo que entonces parecía el justiprecio definitivo, pero que no lo fue porque los propietarios recurrieron a la justicia, que les dio la razón y obligó al Consistorio a abonar otros 24 millones más unos intereses de demora que, a falta de un cálculo definitivo, se estiman en unos 12 millones de euros y que hay que pagar a los propietarios en un plazo de 10 años, empezando en 2018.

Según esta tabla, tras la carencia extra de tres años que logró el Consistorio para empezar a devolver el rescate, el verdadero problema llegará a partir de 2021, cuando entre los préstamos previos, el rescate (tramitado con Bankinter) y los intereses, el Ayuntamiento tendrá que hacer frente cada año hasta 2028 a un pago de entre 4,5 y 4,8 millones de euros, una cantidad desmesurada para un presupuesto municipal que ronda los 30 millones de euros anuales, y que sólo será asumible si se cumplen a rajatabla las previsiones recogidas en el plan de ajuste.

Elena Rodríguez llevará a cabo una presentación pública de su trabajo sobre las huertas el martes día 8 a las 13.00 horas en un Maratón de Investigación Joven organizado en el Centro Universitario.