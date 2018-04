La gestión privada del ferial de Plasencia aún no se descarta al llegar tres ofertas fuera del plazo La gestión de las atracciones y los puestos de venta ambulante quedó desierta al no haber ofertas. :: d. p. Morante de la Puebla, Antonio Ferrera y Andrés Roca Rey formarán finalmente el cartel de la corrida de toros del sábado CLAUDIO MATEOS Plasencia Miércoles, 18 abril 2018, 08:27

La posibilidad de que una empresa privada gestione las atracciones y los puestos de venta ambulante del ferial aún no está del todo descartada después de que el Ayuntamiento haya recibido, fuera de plazo, tres ofertas de empresas interesadas en hacerse con el contrato pagando un mínimo de 70.000 euros. El gobierno local está analizando si aún hay tiempo para convocar un nuevo concurso, o incluso si existen opciones legales de adjudicar la gestión a alguno de estos empresarios después de que durante el plazo de la convocatoria inicial no se presentara ninguna oferta. De no ser así seguiría adelante con la decisión ya anunciada de que la organización continúe al menos este año en manos del Consistorio.

Mientras tanto se siguen conociendo más detalles de la programación oficial de las ferias 2018, que aún no está del todo cerrada. Finalmente, los toreros que formarán el cartel de la corrida del sábado 16 de junio serán Morante de la Puebla, Antonio Ferrera y Andrés Roca Rey, con reses de Alcurrucén. No estarán por lo tanto ni El Juli ni Ginés Marín, que eran los diestros que figuraban en la oferta inicial presentada por Ceber Tauro. Los carteles de la feria se presentarán oficialmente el 27 de abril en un acto en la sala Verdugo conducido por el periodista taurino Manuel Molés, que es quien ha desvelado en su cuenta de Twitter el cartel del sábado.

También se conoce ya el nombre del pregonero de este año. Será el mago cacereño Jorge Luengo, que en la tarde-noche del miércoles 13 de junio pronunciará el pregón y lanzará el chupinazo desde el balcón del ayuntamiento. Después empezarán los fuegos artificiales desde el parque del Cachón y, acto seguido, un concierto gratuito en la Plaza Mayor de un grupo o artista aún por confirmar.

Entre las novedades para este año destaca la recuperación de un programa específico de ferias en el teatro Alkázar que comenzará el fin de semana anterior con un espectáculo de flamenco el 8 de junio, y otro infantil, el 10 de junio. El viernes 15 por la noche habrá una función de teatro orientada al público adulto, y el domingo 17, otra infantil.

También será novedad la instalación de una Caseta del Mayor en el ferial por parte del Ayuntamiento, y una suelta de vaquillas el domingo 10 en la plaza de toros. Los juegos infantiles que se venían organizando las tardes de ferias en La Coronación se trasladan a La Isla, y comenzarán por la mañana.

Como principal evento musical se mantiene el concierto de Manolo García para la noche del jueves 14 de junio en la plaza de toros. Habrá otra actuación la tarde del viernes 15 en la Plaza Mayor que el Ayuntamiento desvelará en breve.