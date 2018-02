Fijados para junio los juicios de las 56 auxiliares domiciliarias que reclaman más de 350.000 euros Concentración de protesta de auxiliares domiciliarios en 2015. :: a. s. La juez ha reactivado los procedimientos, que estaban parados a la espera de un acuerdo con el Consistorio que de momento no llega CLAUDIO MATEOS Plasencia Miércoles, 21 febrero 2018, 08:21

El Juzgado de lo Social de Plasencia ha señalado para los días 5 de junio y siguientes los juicios de las 56 auxiliares de ayuda a domicilio que le reclaman al Ayuntamiento equiparar el salario que recibieron cuando estuvieron contratadas en los planes de empleo público al de los trabajadores municipales del Grupo E. Son en total más de 350.000 euros que el Consistorio tendrá que abonar a las demandantes casi con total seguridad, pues este mismo juzgado ya falló el pasado diciembre a favor de seis compañeras suyas que reclamaban exactamente lo mismo.

Los juicios de las 56 auxiliares estaban en suspenso a la espera precisamente de que saliera esa sentencia, ya que lo normal, y así lo habían pactado los representantes legales de las dos partes, era que el fallo se aplicase de manera automática también a estas demandantes. El abogado que representa a las 56 auxiliares, Jesús Bermejo, dijo ayer que lleva varias semanas, sin éxito, esperando que el Ayuntamiento contacte con él para negociar el acuerdo, que pasaría por un pago inminente a cambio de perdonar los intereses de demora. De hecho, el alcalde, Fernando Pizarro, aseguró tras conocer la sentencia que se estaba completando el cálculo de lo adeudado para proceder a abonarlo de manera inmediata sin necesidad de que las demandantes llegaran a juicio. Sin embargo, ante la falta de una respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento, Jesús Bermejo pidió hace unos días al juzgado que levantara la suspensión de los juicios, cosa que hizo, de modo que han sido fijados la mayoría de ellos para el 5 de junio de este año, y el resto para las jornadas siguientes. No obstante, el abogado indica que siguen abiertos a negociar con el Ayuntamiento para que las vistas se anulen si se logra llegar a un acuerdo.

Falta de interés

En todo caso, Jesús Bermejo no aprecia interés por parte del Consistorio en solucionar el conflicto por la vía amistosa. Cree que así lo demuestra no sólo la actual falta de comunicación con estas 56 demandantes, sino también el hecho de que no haya cumplido el acuerdo que alcanzó con otras 13 auxiliares domiciliarias contratadas con fondos propios del Ayuntamiento, que también vieron reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) su derecho a cobrar como Grupo E dentro de convenio. El acuerdo consistía en que las trabajadoras perdonaban el 10% correspondiente a los intereses si recibían antes del 31 de octubre de 2017 el principal de lo adeudado. El Consistorio no pagó a tiempo, de modo que Bermejo reclamó los intereses por vía ejecutiva y ahora se dispone a iniciar un procedimiento de embargo, ya que ese dinero sigue sin entregarse a las interesadas.

La cantidad que está ahora en juego es mucho mayor, alrededor de 350.000 euros que se verían incrementados también en un 10% en el caso de que el Ayuntamiento placentino no se avenga a negociar y haya que llegar a juicio en junio.