Los festivos locales que fijarán las ferias de 2018 se proponen hoy REDACCIÓN Viernes, 22 septiembre 2017, 07:40

plasencia. La comisión municipal de Festejos, Cultura, Deportes y Juventud propondrá hoy los dos festivos locales de 2018, que determinarán tanto las fechas como el formato de la próximas ferias. Durante los últimos años los dos festivos que corresponde fijar al Ayuntamiento se vienen colocando en el jueves y viernes de ferias, pero siempre surge el debate entre quienes quieren mantener esas fechas y los que preferirían que en esos días tan solo hubiera una jornada festiva.

Los grupos municipales llevarán hoy sus propuestas a la comisión. El gobierno local no quiso avanzar ayer cuál será la suya, si bien aseguró que ha sido negociada en reuniones con las asociaciones empresariales y sindicales de la ciudad. En cualquier caso, el PP dijo estar «abierto al debate» en la comisión de hoy y a las aportaciones de la oposición, pues considera que lo mejor es que haya consenso en este asunto.

El grupo municipal de Plasencia en Común (PeC) señaló ayer mediante un comunicado que echa en falta un «debate público» sobre los festivos locales y sobre cuál es el formato de ferias que más conviene la ciudad. «El fracaso de las últimas ediciones de las ferias de Plasencia está también determinado por la elección de las fechas de su celebración», afirmó, y criticó que por parte del gobierno local no se les haya comunicado aún una propuesta concreta para que pudieran analizarla y consultar con los agentes sociales ante de la comisión de hoy. «Volveremos a estar en contra de cualquier propuesta para los días festivos que no tenga la aprobación de los diversos colectivos y si se demuestra que no ha habido un proceso participativo en la elección de los días».

Entre las alternativas que se barajan figura que uno de los dos festivos se traslade al día de San Fulgencio, como ya se hizo durante varios años, o al Martes Mayor. La última palabra, en todo caso, la tendrá el pleno municipal y la fecha límite para decidir es el 31 de octubre.