«Mi familia me gritó, '¡dónde vas!', pero en ese momento no escuchas»

20 agosto 2017

El placentino ex guardia civil y actualmente policía local en Valls que persiguió y acorraló a un joven yihadista en el Paseo Marítimo de Cambrils antes de ser abatido por los Mossos d'Esquadra reconoce que su actuación fue producto de un impulso y que fueron momentos tensos, pero debía actuar por deber. «Sería poco profesional quedarse quieto».

Este extremeño, que estaba fuera de servicio, se encontraba en una heladería con su mujer, su hija y un familiar que también es Policía Local cuando vieron una estampida de gente. Los terroristas, que se disponían a llevar a cabo el atropello masivo en Cambrils, viajaban en un vehículo que volcó en una rotonda.

«Quizás por el instinto policial, entre la avalancha de personas corriendo observé un joven que corría con una camiseta color naranja salmón y una especie de chaleco adosado. Lanzaba proclamas en árabe. Y entonces me dije, este tipo no me cuadra».

El primer impulso fue ir a por él. Salió corriendo junto al familiar que estaba con él, pero lo perdió de vista. Sin embargo, a la persecución se unió un joven de origen sudamericano. A un lado estaba la playa y a otro el centro de la población de Cambrils.

«A mi familia le dije que se quedara en la heladería, pero terminaron corriendo porque rebotaron los disparos. Al levantarme me gritaron, '¡dónde vas!' pero en esos momentos no escuchas».

Según él, actuó como por un resorte, sin dudar. «No puedes evitar acudir a ayudar. Sería poco profesional quedarse quieto», afirma este extremeño, que se reconoce algo abrumado por la cantidad de llamadas que ha recibido de gente que lo ha reconocido.

Este placentino ha recibido en los últimos días numerosas muestras de cariño de amigos y familiares que han querido ponerse en contaco con él para saber cómo se encontraba y hacerle llegar su apoyo. Igualmente, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, se puso en contacto con este policía local para transmitirle su agradecimiento por su manera de actuar ante esa situación de peligro. Además, le hizo llegar el afecto en el nombre de la ciudad.