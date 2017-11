Una estación fuera de ruta La línea del ferrocarril muere en Plasencia desde que se cerró en los ochenta la Ruta de la Plata. :: palma Plasencia sufre las consecuencias de estar en un 'fondo de saco', situación que se mantendrá con los nuevos trazados CLAUDIO MATEOS PLASENCIA. Domingo, 26 noviembre 2017, 08:44

Durante los últimos meses se ha multiplicado la repercusión pública de un problema que Plasencia viene arrastrando desde hace años, que es su ubicación en un 'fondo de saco' ferroviario por el que no pasa ninguna vía principal, sino que los trenes tienen que desviarse varios kilómetros para llegar a la ciudad. Esta situación no cambiará con la llegada de las nuevas infraestructuras, ya que Adif ha decidido mantener la estación dentro del casco urbano, lo cual en su momento fue saludado como una buena noticia por parte del gobierno local, aunque plantea muchas dudas desde el punto de vista logístico.

Más información Entrar y salir de Plasencia en autobús ya es una rutina para los pasajeros del tren

¿Cuántos AVE o trenes rápidos pararán en Plasencia una vez que entren en funcionamiento? Es la gran pregunta para la que aún no existe una respuesta. El gobierno de Fernando Pizarro asume que los trenes directos que cubran a mayor velocidad el trayecto entre Madrid y Badajoz no entrarán en Plasencia para no tener que desviarse, pero lo considera un inconveniente menor al lado de la comodidad que supone para la mayoría de los viajeros seguir teniendo la estación muy cerca del centro de la ciudad en lugar de a 15 kilómetros, como se planeó inicialmente por parte de Adif. Recuerda además que el primero de los nuevos trazados que va a entrar en servicio, según Fomento en 2019, es Badajoz-Plasencia y que eso permitirá la llegada de mejores trenes, y confía en que más adelante, cuando esté completa y electrificada la plataforma hasta Madrid, también habrá determinados trenes rápidos que hagan parada en Plasencia.

El proyecto original del AVE Madrid-Lisboa contemplaba la construcción de una nueva estación para Plasencia a 15 kilómetros de la ciudad, en la finca El Retortillo, que se encuentra en el término municipal de Malpartida de Plasencia. Fue en el año 2013 cuando, al no conseguir el visto bueno medioambiental, Adif cambió de planes y decidió mantener la estación en su actual emplazamiento. Se dijo entonces que la estación sería modernizada y adecuada para poder recibir a los nuevos trenes, unas obras de las que a día de hoy nada se sabe ni se ha iniciado procedimiento administrativo alguno.

Ramales de acceso

Lo que sí está en marcha son los trabajos para crear los nuevos ramales de acceso desde la plataforma principal del tren rápido hasta Plasencia, que se está construyendo paralela a la A-66. Se adjudicaron en octubre de 2016 por 16,8 millones de euros, con un plazo de ejecución de 15 meses, de manera que deberían estar terminados en el primer semestre de 2018. Actualmente el tren llega a Plasencia desde la estación de Monfragüe, por donde pasa la línea Madrid-Cáceres-Valencia de Alcántara. Los nuevos ramales sirven para enlazar esa vía de acceso a la ciudad con la plataforma del AVE, con la cual se cruza según el trazado proyectado. Al formar parte el punto de unión de un tramo que aún no se ha adjudicado, es necesario construir además en ese punto casi tres kilómetros de plataforma de alta velocidad.

Las obras que se están ejecutando consisten por lo tanto en una plataforma ferroviaria de 2,8 kilómetros para vía doble, apta para el futuro AVE, así como la construcción de dos plataformas para vía única correspondientes a los ramales de conexión hacia Monfragüe y hacia Plasencia, de 2 y 1,8 kilómetros, respectivamente.

De este modo, los trenes que en un futuro lleguen desde Madrid podrán incorporarse a la plataforma del AVE, o bien seguir hasta Plasencia, así como enlazar la ciudad con la línea de alta velocidad. En todo caso, la estación de Plasencia seguirá estando fuera de la ruta principal, si bien existe la confianza de haya un número suficiente de trenes rápidos que entren hasta la ciudad.