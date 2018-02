Empieza a tramitarse en la Junta la fundación que promoverá la llegada de la UCAV a Plasencia Reunión de la UCAV, el Obispado y el Ayuntamiento en octubre. :: d. p. El alcalde reclama un proceso rápido y el ejecutivo regional dice que tardará una semana una vez que le llegue toda la documentación CLAUDIO MATEOS PLASENCIA. Sábado, 10 febrero 2018, 09:04

La Junta de Extremadura ha empezado a tramitar el registro de la Fundación Más Universidad, creada por el Obispado de Plasencia y diversos agentes sociales para promover la implantación en la ciudad de un centro adscrito de la Universidad Católica de Ávila (UCAV). La tramitación se encuentra todavía en un estado inicial, según informó ayer la Junta, que además confirmó que por el momento no ha recibido ningún documento relativo a la puesta en marcha en Plasencia de esta universidad.

El ejecutivo autonómico dijo que la solicitud de la Fundación Más Universidad fue recibida el pasado mes de enero, y que según señalan sus promotores busca «impulsar todas las iniciativas favorables a la creación de la educación universitaria en Plasencia», sin una referencia concreta a la UCAV. También persigue «fines culturales y educativos, y de desarrollo tecnológico y de investigación científica».

Por el momento, según explicó la Junta, la tramitación se encuentra en el primer paso del proceso, que es el certificado negativo de denominación, es decir, comprobar que no existe ya otra fundación con el mismo nombre. Las siguientes fases del procedimiento dependen directamente de la fundación y serán entregar un depósito de 30.000 euros, elaborar los estatutos, nombrar un mínimo de tres patronos y elevar a escritura pública toda esa documentación ante notario. Será entonces cuando la Junta de Extremadura emitirá un informe con su valoración sobre la fundación y, si todo está correcto, procederá a registrarla. A partir de ahí el nombre de los patronos será de dominio público.

El alcalde, Fernando Pizarro, ha dicho esta semana que espera que los trámites para registrar la fundación, en la que no estará el Ayuntamiento de Plasencia, se desarrollen con rapidez y que la Junta no ponga trabas. Recordó en ese sentido que la Consejería de Educación ya hizo público el pasado verano su rechazo a que se instale en la región una institución educativa privada con las mismas titulaciones que ya ofrece la Universidad de Extremadura (UEx), y que además tributaría fuera. En todo caso, el ejecutivo de Guillermo Fernández Vara matizó después que hasta que no disponga del proyecto que presente la UCAV no se podrá pronunciar.

Sobre la duración del proceso de registro, la Junta aclaró que «depende en la mayoría de los casos de la propia fundación», si bien «una vez elaborados los estatutos y si todo está correcto puede ser bastante rápido, incluso una semana».

La intención ya manifestada públicamente por la UCAV es abrir en Plasencia un centro adscrito en el que impartir de manera inicial los grados de Educación Infantil y Primaria y el de Psicología, con posibilidad de implantar más adelante otras titulaciones. La ubicación elegida es la Casa del Deán, un edificio histórico situado entre la calle Blanca y la plaza de la Catedral que el Ayuntamiento está dispuesto a ceder de manera gratuita por un mínimo de 50 años, ya que además la UCAV se haría cargo de la reforma integral que necesita. Esta cesión gratuita ha sido criticada por varios partidos de la oposición municipal que, si bien apoyan la llegada de la universidad abulense, creen que debería ubicarse en un edificio de la propia Iglesia, como el Seminario Diocesano, que se ha quedado vacío tras el traslado de los seminaristas a Salamanca.