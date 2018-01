Dylan, el primer bebé extremeño de 2018, ya tiene su jamón 'pata negra'

El primer bebé placentino y extremeño de 2018, nacido en el Hospital Virgen del Puerto el pasado 1 de enero, cuando solo pasaba un minuto de las doce campanadas, ya tiene su jamón 'pata negra'. Sus padres, Daniel Sánchez Crespo y Cristina Viejo Martín, de 27 y 25 años respectivamente y vecinos de La Pesga, lo recibieron ayer de manos del hostelero local Raúl Paniagua, de 'La Pitarra del Gordo', que mantiene así, un año más, la tradición de dar un jamón a los progenitores del primer nacido en Plasencia cada enero.

El niño Dylan Sánchez Viejo ha sido el primer bebé nacido en Plasencia, en Extremadura y el segundo en España y llegó al mundo a las 00:01 horas del 1 de enero, con un peso de 3,300 kilogramos y tras una cesárea.

Primer hijo de Daniel y Cristina, el pequeño se encontraba al mediodía de ayer a la espera del alta médica, en perfecto estado de salud y deseoso, según los padres, de regresar al hogar familiar.

«A mí me encanta el jamón y no lo he podido comer durante el embarazo, así es que estamos tremendamente contentos con este regalo, que compartiremos con todos aquellos que estos días nos vayan a visitar a casa», explicó entre risas la madre del recién nacido tras recibir el presente de manos de Raúl Paniagua.

Por decimoctavo año consecutivo este empresario placentino ha celebrado con la entrega de un jamón el primer nacimiento que tiene lugar en la ciudad y, así, aportar su «pequeño granito de arena a la felicidad del recién nacido y su familia», indicó Paniagua en el acto de entrega celebrado ayer en el Hospital Virgen del Puerto.

El hostelero afirmó que todavía mantiene contacto con algunas de las familias que han sido agraciadas con el jamón durante estos años, algo que le «llena de orgullo».

Este empresario y su familia han sido promotores de otras acciones curiosas en la ciudad del Jerte, como la organización del concurso 'El Gordo de España' o el lanzamiento de globos con regalos en su interior. Pero sin duda el jamón al primer bebé es la más consolidada. La que ayer alegró un poco más si cabe el día a los padres de Dylan, que aseguraban el pasado día 1 que el nacimiento del pequeño era para ellos el mejor regalo del mundo.