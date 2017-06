Los dueños de tres casas protegidas serán indemnizados con hasta 1,9 millones Las conocidas como 'casas de los Sánchez' se encuentran en la avenida Juan Carlos I. :: david palma El TSJEx condena al Ayuntamiento y la Junta a pagarles por restringir el aprovechamiento de los inmuebles en el último plan de urbanismo CLAUDIO MATEOS Sábado, 17 junio 2017, 08:32

El Ayuntamiento y la Junta de Extremadura han sido condenados a indemnizar de forma solidaria a los propietarios de tres casas singulares de la avenida Juan Carlos I por restringir su aprovechamiento urbanístico al incluirlas en el catálogo de protección del Plan General Municipal (PGM). El Ayuntamiento ha recurrido esta semana ante el Tribunal Supremo el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que por el momento no establece la cantidad de la indemnización, si bien pone como máximo los 1.957.948 euros que reclaman los dueños. La Junta aún no ha anunciado si recurrirá.

Las conocidas como 'casas de los Sánchez', situadas entre el acueducto y el parque de la Cruz de los Caídos, son unas construcciones de gran interés arquitectónico que aportan singularidad al paisaje urbano de esa zona de Plasencia desde que fueran construidas en los años treinta del siglo pasado como parte del ensanche de la ciudad en la ahora denominada avenida Juan Carlos I, concretamente en los números 19, 21 y 23. De ahí que, cuando se propuso revisar el PGM, el Ayuntamiento decidiera incluirlas en el llamado Catálogo del Plan Especial de Protección, lo que significa en la práctica que deben ser conservadas con su actual aspecto.

Los propietarios no estaban de acuerdo, por lo que tras la aprobación definitiva del PGM en junio de 2015 presentaron un recurso en los tribunales para que se anulara la inclusión en el catálogo, y de no ser así que se les indemnizara con 1,95 millones por la imposibilidad de sacarles rendimiento patrimonial a partir de ese momento a los edificios, situados en lo que probablemente es ahora mismo el suelo más valioso de Plasencia desde el punto de vista inmobiliario. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx estima parcialmente el recurso, puesto que niega la posibilidad de anular la resolución, ya que se hizo con todas las garantías legales, pero sí reconoce el derecho de los dueños a ser indemnizados.

El tribunal señala que la protección es correcta, pero reconoce el derecho de los dueños a recibir una compensación

El tribunal, sin embargo, no fija por el momento la cuantía de la indemnización, sino que da un plazo de cinco meses a las partes desde que la sentencia sea firme para que se pongan de acuerdo en la cantidad, con la condición de que «no puede superar lo que solicita la recurrente». Si no hay acuerdo, se nombrará un perito judicial para que, basándose en criterios legales, establezca la cuantía. Sí matiza el TSJEx que «la restricción del aprovechamiento no se establece en términos de comparación con el aprovechamiento de idéntica finca en planeamientos anteriores, sino que se produce en relación con el aprovechamiento que se reconoce a los restantes suelos de la zona o del ámbito homogéneo del que forma parte».

El Ayuntamiento ya ha recurrido la sentencia del TSJEx ante el Tribunal Supremo, que sólo admitirá a trámite dicho recurso si aprecia que existe el denominado «interés casacional», es decir, si es relevante para fijar doctrina en la materia. Mientras tanto el proceso se alargará y, al menos por parte del Ayuntamiento, se intentará alcanzar un acuerdo con los propietarios para el caso de que se mantenga la indemnización. La posibilidad de que sea un perito judicial el que fije la cuantía no agrada al gobierno local, escarmentado en ese sentido por el caso de la huertas de la Isla. Se da además la circunstancia de que los dueños de estas tres casas objeto de litigio eran también los propietarios de gran parte de los terrenos de las huertas, por los que han recibido un pago millonario. También preocupa al Consistorio que la sentencia cree un precedente y sigan el mismo camino otros propietarios de inmuebles incluidos en el catálogo de protección.