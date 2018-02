Victoria Domínguez pide al TSJEx que aparte al Ayuntamiento del caso Santa Bárbara e investigue a Pizarro Imagen de archivo de María Victoria Domínguez, Elia María Blanco y Mónica García. / / HOY La diputada de Ciudadanos argumenta en un escrito de súplica que no se puede considerar al Consistorio como «ofendido ni perjudicado» CLAUDIO MATEOS Plasencia Lunes, 5 febrero 2018, 21:05

La defensa de María Victoria Domínguez ha presentado este lunes al juez del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que instruye el caso Santa Bárbara un escrito de súplica en el que le pide que retire al Ayuntamiento de Plasencia su condición de acusación particular.

También le insiste de nuevo que investigue al actual alcalde, Fernando Pizarro, por los mismos delitos que se le imputan a ella y al resto de investigados, o bien que remita los hechos al juzgado que tenga competencias para ello, o al Ministerio Fiscal.

El próximo 13 de febrero vence el plazo dado por el juez para que las partes soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento del caso, en el que se investiga por qué no fueron derribadas entre enero de 2006 y junio de 2011 decenas de viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara sobre las que pesaban órdenes firmes de demolición.

La defensa de María Victoria Domínguez intenta por medio de este escrito que el instructor aparte del caso al Ayuntamiento de Plasencia argumentando que no se le puede considerar «ofendido ni perjudicado» por los hechos que se investigan, de modo que no estaría legitimado para ejercer la acusación particular ni, por lo tanto, para pedir la apertura de juicio. Además señala que Fernando Pizarro está usando esta situación procesal «de manera interesada» a sus fines políticos, afirmación que compaña de recortes de prensa con declaraciones de alcalde.

En su escrito de súplica Victoria Domínguez insiste en pedirle al juez -como ya hizo en un recurso anterior que fue desestimado- que la Sala de lo Penal del TSJEx investigue a Fernando Pizarro. Considera que, en los más de seis años y medio transcurridos desde que accedió a la alcaldía en junio de 2011, él tampoco ha hecho nada por derribar las viviendas ilegales de Santa Bárbara, que siguen en pie a día de hoy, de modo que sería responsable de los mismos presuntos delitos de prevaricación y de omisión del deber de perseguir delitos que se le achacan en este proceso tanto a ella, por el tiempo que fue concejala de Urbanismo de Plasencia, como a la exalcaldesa Elia María Blanco y los también exediles de Urbanismo Mónica García y Francisco Barbancho.

El juez ya señaló al rebatir el último recurso de Domínguez que la competencia para investigar a Pizarro no le correspondería al TSJEx al no tener el alcalde la condición de aforado, de modo que cualquier procedimiento contra él debería iniciarse en un juzgado placentino de primera instancia. Por eso en esta ocasión el escrito pide que si la sala no se considera competente «se deduzca testimonio de las actuaciones para el envío al órgano jurisdiccional competente o lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos legales oportunos».

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Plasencia sigue sin hacer público cuál será el contenido del escrito de acusación en el que, previsiblemente, pedirá la apertura de juicio oral. El gabinete jurídico ya ha mantenido una primera reunión al respecto con el equipo de gobierno local, si bien la intención de Fernando Pizarro es apurar al máximo los plazos con la esperanza de conocer primero el escrito del fiscal. Ambos deberán estar formulados antes del 13 de febrero.