Domínguez apunta a la exalcaldesa de Plasencia en el caso Santa Bárbara

Victoria Domínguez, la única diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, declaró este miércoles como investigada ante la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en Cáceres. Había sido citada por el caso de las construcciones ilegales de la sierra de Santa Bárbara, en Plasencia. Su defensa fue la misma que la de quienes estuvieron también al frente de la Concejalía de Urbanismo placentina durante los años que centran la investigación. Los jueces quieren averiguar por qué no se han demolido las viviendas ilegales ni siquiera en los casos en que había órdenes de derribo.

Victoria Domínguez negó que conociera los expedientes de esta investigación durante sus años de concejala de Urbanismo, desde 2007 hasta 2010. Según dijo, su tramitación no era competencia suya. «Como concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Plasencia no he tenido nunca competencia sobre los expedientes que se están investigando», aseguró este miércoles tras prestar declaración durante casi una hora ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx, que ha asumido el caso de las viviendas ilegales.

«Los expedientes de infracción urbanística los he conocido una vez iniciadas las actuaciones. Cuando me personé en la causa y me dieron la copia correspondiente en el Juzgado de Instrucción de Plasencia, ha sido la primera vez que yo he visto esos expedientes», añadió.

Del mismo modo que los exconcejales Mónica García y Francisco Barbancho negaron también en sus declaraciones como investigados que tuvieran competencias para incoar o resolver expedientes, Victoria Domínguez mantuvo ayer que no pudo imponer sanciones ni ordenar demoliciones porque no tenía competencias para ello. «Los expedientes de disciplina y tramitación urbanística y los de sanciones están firmados todos por los alcaldes y por la Alcaldía», detalló.

Voluntad política

Aclaró durante su declaración, que asumió en su mayor parte el fiscal, que sus funciones como concejala se centraron en atender a los ciudadanos y llevar a cabo los trabajos de redacción del Plan General de Urbanismo. En resumen, se ocupaba de dirigir y gestionar los servicios, pero no de dictar actos administrativos que afecten a terceros. Según explicó, la alcaldesa no había delegado esa competencia.

La diputada de Ciudadanos reiteró esta defensa durante toda la declaración, a pesar de que el fiscal quiso saber por qué no actuó, si no ya como concejala al menos como ciudadana, ante una realidad, la construcción de viviendas ilegales en la sierra de Santa Bárbara, que era conocida por todos en Plasencia. Y después de recordarle que el letrado de la Oficina de Urbanismo, que declaró como testigo durante la instrucción realizada por el juzgado placentino antes de elevar las actuaciones al TSJEx, había insinuado que los derribos no se han producido nunca en la ciudad por falta de voluntad política.

Victoria Domínguez insistió en su falta de competencia para sancionar y demoler. Lo mismo que ya hicieron antes Mónica García y Francisco Barbancho.

La primera fue edil de Urbanismo del 1 de enero de 2006 al 16 de junio de 2007, y el segundo del 28 de enero al 10 de junio de 2011. Entre una y otro la responsabilidad la asumió Victoria Domínguez. Elia María Blanco fue la alcaldesa de Plasencia con los tres exediles.

Por eso han sido los cuatro políticos a los que se ha citado a declarar en una investigación centrada hasta el momento en el periodo que va desde 2006 hasta 2011, en el que no se ejecutaron las órdenes de derribo que pesaban sobre 28 viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara. El objetivo de la investigación es saber por qué motivo no se demolieron estas edificaciones levantadas sobre un suelo en el que no está permitido construir.

Unos hechos que, según el Ministerio Fiscal, se han puesto de manifiesto con la investigación judicial abierta hace casi un año, a raíz de una denuncia anónima, y que «son indiciariamente constitutivos de sendos delitos continuados de prevaricación por omisión y de omisión del deber de perseguirlos». Delitos en los que podrían haber incurrido los concejales de Urbanismo «ya que su total pasividad y permisividad a lo largo de varios años habría dado lugar a la consolidación de un masivo proceso de edificación ilegal» en Santa Bárbara.

Sin embargo, los tres exediles de Urbanismo han negado que tuvieran competencias para corregir esta situación, puesto que no podían sancionar ni demoler, ni los expedientes pasaban por sus manos. Los tres también han coincidido en señalar que la competencia la tenía la alcaldesa. En definitiva, que la tramitación de los expedientes se llevaba a cabo entre la Oficina de Urbanismo y la Alcaldía.

Faltan los testigos

Un argumento que choca con el que dio Elia María Blanco, la alcaldesa de Plasencia desde 2003 hasta 2011, cuando el pasado diciembre declaró en el juzgado también en calidad de investigada. Aseguró que ella se limitaba a firmar lo que le ponían sobre la mesa los técnicos de Urbanismo y negó que jamás hubiera ordenado paralizar la ejecución de ningún derribo. También dejó claro entonces que las competencias, tanto las urbanísticas como las de otra índole, las tenía delegadas en sus concejales.

Quizás por eso, ante esta situación, el TSJEx, atendiendo la petición del Ministerio Fiscal, ha pedido que el secretario del Ayuntamiento de Plasencia, además de presentar una relación de los expedientes urbanísticos desde 2005 hasta la actualidad, identifique a los letrados, arquitectos, funcionarios y laborales que desde entonces hayan estado adscritos a la Oficina de Urbanismo del Consistorio y hayan trabajado en la tramitación de los expedientes urbanísticos, con el fin de tomarles declaración como testigos. Y saber si esta tramitación pasaba o no por los concejales.

Se trata de averiguar por qué se han construido durante años casas ilegales en Santa Bárbara y por qué no se han demolido. Ni siquiera en los casos en los que había órdenes de derribo. Para saber quién o quiénes deberían haberse preocupado de que no se construyera donde no se puede y que los derribos ordenados se ejecutaran.

Para ello el TSJEx ha solicitado las declaraciones de más testigos y nueva documentación al Ayuntamiento de Plasencia, así como los antecedentes penales de los cuatro investigados hasta el momento.