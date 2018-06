La denunciante de Luis Díaz pedirá un informe del secretario y que declaren agentes REDACCIÓN PLASENCIA. Sábado, 2 junio 2018, 09:15

La mujer que denunció al concejal Luis Díaz y a la junta de gobierno local por no concederle una caseta de ferias el año pasado argumentando que su marido trabaja para el Ayuntamiento tiene previsto pedir por medio de su abogado al juez que instruye el caso que llame a declarar a los agentes de la Policía Local que acudieron al ferial a impedirle poner la caseta, así como un informe al secretario municipal en el que explique los motivos de la negativa.

Esta mujer acusó ayer a Luis Díaz de no haber dicho la verdad durante su comparecencia ante el juez el pasado jueves ya que, según asegura, los agentes que acudieron a impedirle montar la caseta le dijeron iba por orden directa de Luis Díaz, cuando la junta de gobierno ni siquiera se había pronunciado aún sobre si concedía o no el permiso para instalarla, cosa que finalmente no hizo apelando a un informe de los técnicos municipales que lo desaconsejaba por estar casada la solicitante con un empleado del Ayuntamiento placentino.