El comercio vaticina pérdidas por el largo verano que asfixia sus ventas Los comercios ofrecen ya promociones y descuentos para animar a las compras. :: david palma El sector servicios es el más afectado por el incremento del paro que ha experimentado la ciudad en el último mes ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 6 noviembre 2017, 08:12

«Estamos en una situación crítica por culpa del tiempo, por este largo verano que estamos teniendo», afirma Fernando Santiago Jiménez, presidente de los comerciantes del centro.

«Si la campaña de otoño comienza habitualmente a mediados de octubre, este año llevamos ya casi dos meses de retraso y esto lógicamente tiene unas consecuencias», añade. Nulos beneficios o pérdidas directamente es el resultado que vaticina Santiago Jiménez.

Explica que después del puente de la Inmaculada, en diciembre, el comercio textil tiene vendida aproximadamente el 40% de la campaña, para sacar el 60% de su mercancía y ofertarla hasta enero, teniendo en cuenta que diciembre, con la Navidad, es la mejor etapa de la campaña. «Pero este año, cuando llegue la Inmaculada, no habremos vendido ese 40% ni de lejos, por lo que la tendencia habitual no será posible que se cumpla». Por eso el presidente de la asociación del comercio del centro asegura que no tendrán beneficios. «Y si el tiempo no cambia, y el frío y la lluvia siguen sin llegar, pues tendremos pérdidas». Sin olvidar, «que nos veremos obligados a sacar en poco tiempo promociones y descuentos», que de hecho ya lucen algunos escaparates de la ciudad.

Este largo verano es uno de los motivos que a juicio de la concejala de Empleo, Sonia Grande, han provocado el aumento del paro con que Plasencia ha cerrado el pasado mes. Según sus datos, el desempleo ha afectado especialmente al sector servicios y ha crecido un 1,6%, lo que supone que 76 personas más están en paro y que la cifra global con la que se ha cerrado octubre asciende a 4.660.

Aunque «la satisfacción por estas cifras es mínima», señaló la edil popular, destacó que aún se continúa por debajo de «la fatídica cifra de los 5.000 parados» y que el dato interanual sigue siendo positivo. «Porque desde octubre de 2016 a octubre de 2017 hay 371 personas menos en paro», declaró.

Por eso criticó que el portavoz socialista, David Núñez, «no ofrezca los datos interanuales» sino una comparativa diferente cuando da los datos del paro en Plasencia. En referencia a la última comparecencia del edil del PSOE, que señaló que frente a la mejora que experimentaba el mercado laboral en Extremadura, en Plasencia había retrocedido en los dos años de legislatura que llevamos, un periodo en el que el sector del comercio local ha perdido 500 empleos, y en el de bares y cafeterías son 35 los establecimientos que han cerrado. También que son 139 las personas que han perdido su trabajo en los dos últimos años en Plasencia y 6.222 las que lo han logrado en Extremadura.

Los planes de empleo

Sonia Grande criticó que Núñez solo hable de los datos de Plasencia como responsable del Observatorio de Empleo de Extremadura, y no lo haga de otras localidades de la región, y le instó a dejar a un lado la «crítica destructiva» y proponer soluciones «como cargo competente» que es en la materia.

Por otro lado, la concejala popular adelantó que el Plan de Empleo Social se convocará en breve, posiblemente con 45 plazas, que se sumarán a las 83 del Plan de Experiencia, para el que ya están formados los tribunales que se ocuparán de examinar a los seleccionados por el Sexpe para optar a las plazas.

De las 83 plazas, 46 son para auxiliares de ayuda a domicilio. Para cada una de ellas el Sexpe selecciona a cinco personas por plaza. Y para el resto, a diez personas por plaza, según detalló Sonia Grande.

También recordó que en esta ocasión solo habrá examen, puesto que se ha eliminado la fase de concurso para agilizar la resolución y evitar que se solape con la del plan social. Por último, aclaró que en caso de empate, se aplicarán los criterios establecidos en el decreto de la convocatoria, de tal modo que tendrán prioridad los jóvenes desempleados con el título de ESO.