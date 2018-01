El comercio placentino confía en salvar la temporada con las próximas rebajas Algunos comercios ya lucen los carteles de rebajas. :: andy solé «Las ventas en Navidad están por debajo de lo que esperábamos», señala el presidente de los comerciantes de la zona centro ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 4 enero 2018, 07:14

«Quizás la mejora de la economía de la que nos hablan no ha llegado a la ciudad, porque lo cierto es que el consumo no se está reactivando».

Fernando Santiago, presidente de la asociación de comerciantes de la zona centro placentina, entidad que aglutina a cerca de 90 negocios, asegura que las ventas navideñas no están siendo buenas. «Desde luego muy por debajo de lo que esperábamos», afirma. Por eso su esperanza está ahora en las rebajas, las que de forma oficiosa pondrán en marcha los negocios locales el próximo lunes.

«Es cierto que durante toda la Navidad, antes incluso de estas fechas, la inmensa mayoría de los negocios tenemos promociones para animar al consumo, pero las rebajas como tales las iniciaremos el día 8», señala. «Y confiamos en que sean muy buenas durante los primeros cinco días, y con ellas salvar una temporada que está siendo desastrosa».

Según su explicación, «porque el verano se alargó en el tiempo mucho más de lo deseado y ahora en estas fechas, que tradicionalmente son buenas, tampoco se está vendiendo lo habitual».

Las compras 'online' son, desde su punto de vista, la principal causa. Más allá de las temperaturas y de una situación económica que no termina de mejorar, «Internet nos está haciendo mucho daño; las compras 'online' son más cómodas, quizás tienen más descuentos y el cliente accede a través de cualquier dispositivo tecnológico a una gran variedad de productos». Y, además, están las grandes cadenas. «Con las que lógicamente no podemos competir, porque nosotros no podemos ofrecer sus ventajas en precios». De hecho, Fernando Santiago asegura que «los clientes que estamos teniendo los negocios locales son los de siempre, los que nos conocen y valoran el producto que ofrecemos porque tenemos su confianza».

Por eso desde su punto de vista «la especialización debe ser el camino a seguir para que el comercio de siempre de la ciudad pueda resistir; de lo contrario va a ser más que complicado».

En cualquier caso, los descuentos notables que llegarán con las rebajas «confiamos en que sean un estímulo y que de su mano tengamos buenas ventas; es nuestra esperanza para salvar la temporada», reitera el presidente de los comerciantes del centro.

También asegura que seguirán con iniciativas como la del cheque navideño que la asociación ha repetido esta Navidad. «No ha supuesto más ventas, es la verdad, pero sí la distribución de más papeletas; lo cierto es que la iniciativa ha calado y que los clientes piden los boletos para participar en el sorteo». El ganador obtiene un cheque por valor de 1.000 euros que debe gastar en los comercios participantes en un solo día.