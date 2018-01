Cinco asociaciones reclaman a Fepave que pacte las decisiones que anuncia REDACCIÓN Jueves, 4 enero 2018, 07:29

plasencia. Rosal de Ayala, Los Pinos, Virgen de Guadalupe, Intramuros y Los Monges son las cinco asociaciones vecinales que se han unido para pedir a la directiva de Fepave que consensúe las decisiones y apoyos que traslada públicamente.

Según señalan en un comunicado, «en la última asamblea general se acordó, y el presidente de Fepave lo asumió, que siempre que el Ayuntamiento invitase a la federación a sumarse a algún proyecto para la ciudad, reuniría a la junta directiva para consensuar la petición o apoyo correspondiente». Y recuerdan que la junta directiva, además de por los cargos electos, está formada también por los presidentes de las asociaciones federadas.

Sin embargo, Fepave ha mostrado públicamente su apoyo al Gobierno local del PP sin que antes se hubiera consensuado el mismo en una reunión. Es el caso, según explican, de las enmiendas que ha propuesto al PP de la Asamblea para que los presupuestos regionales incluyan partidas para Plasencia por un importe de 14.026.000 euros para proyectos en la ciudad, principalmente nuevas infraestructuras que ya están contempladas en el Plan General Municipal (PGM) de 2015. Todas ellas serán registradas por los populares y, según señaló el Ayuntamiento, las peticiones han sido pactadas con Fepave.

Las cinco asociaciones que reclaman a la federación que cumpla con lo acordado en la asamblea aseguran que «la junta directiva no se ha reunido para consensuar previamente las peticiones que ha hecho el PP a su grupo parlamentario». Por eso afirman que «el presidente de Fepave sigue haciendo manifestaciones públicas a nivel particular y no en representación de la federación, de lo que se aprovecha el alcalde», y critican además que Fernando Pizarro no haya pedido el mismo apoyo vecinal para los presupuestos aprobados en el Ayuntamiento.