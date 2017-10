El cementerio necesita nuevos terrenos para garantizar los enterramientos El terreno para la ampliación se encuentra entre el cementerio y el paseo del arroyo Niebla. :: andy solé Urbanismo pone en marcha los trámites para hacerse con un solar adyacente de propiedad privada que entre en servicio antes de 2020 CLAUDIO MATEOS PLASENCIA. Domingo, 15 octubre 2017, 09:49

El recinto actual del cementerio de Plasencia cuenta con espacio para garantizar los enterramientos hasta el año 2020, pero no más allá. Necesita una ampliación en la que construir a partir de entonces nuevas galerías de nichos, y por eso se han puesto en marcha esta semana los trámites necesarios para adquirir una parcela adyacente de unos 4.000 metros cuadrados y de propiedad privada, entre el camposanto y el arroyo Niebla.

El cementerio tiene aún algo de margen para acoger nuevos nichos como los que se están construyendo en estos días, pero si en algo tiene que ser previsor el Ayuntamiento es en este asunto. El hecho de que los terrenos donde el Plan General Municipal (PGM) prevé la ampliación no sean municipales lo complica todo, ya que antes de ocuparlos es necesario alcanzar un acuerdo con los dueños. El PGM contempla para este caso una permuta con una parcela municipal, pero ese intercambio debe ser aceptado por los propietarios para poder llevarse a cabo. Si no estuvieran de acuerdo, al Consistorio no le quedaría más remedio que optar por la ocupación forzosa, lo cual probablemente daría pie a una reclamación de cantidad por parte de los dueños. El concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, considera no obstante que es mejor no adelantar acontecimientos y esperar a la respuesta de la familia propietaria del solar una vez que se contacte con ella formalmente.

Mientras tanto el cementerio actual se encuentra ya, en palabras de Pérez Escanilla, en la «fase final» de su vida útil. Ésta fue ampliada considerablemente cuando hace tres años el gobierno local alcanzó un acuerdo con Iberdrola para soterrar el tendido eléctrico que sobrevolaba el recinto, ya que no se podían construir galerías bajo los cables. El soterramiento ha permitido la colocación de cientos de nichos nuevos que van a garantizar los enterramientos hasta 2020.

El PGM contempla una permuta para el solar, pero si no hay acuerdo se iría a la ocupación directa

El Ayuntamiento calcula que con la ampliación el problema queda resuelto para cerca de 50 años

Primer paso

El edil de Servicios Municipales confía en que el procedimiento administrativo para incorporar los nuevos terrenos no se demore en exceso. De hecho, es la parte que se considera que llevará más tiempo, porque después bastará con construir un cerramiento en el perímetro de la parcela, urbanizar la zona y levantar las nuevas galerías de nichos en el interior. El Ayuntamiento no tiene aún presupuestado el coste, ya que se encuentra a la espera de un anteproyecto que será elaborado por el arquitecto municipal, si bien no descarta incluso que los trabajos puedan se realizados directamente por la brigada de obras, que es la que se está encargado de construir las nuevas galerías donde después se colocan los nichos prefabricados.

Los cálculos de la concejalía de Servicios Municipales apuntan a que, con el añadido de los nuevos terrenos, y teniendo en cuenta la rotación de nichos que se impone con la actual normativa de enterramientos y el aumento de las incineraciones, el cementerio actual podría ampliar su vida útil entre 40 y 50 años, lo que en la práctica supone acabar con el problema. El PGM prevé suelo para un cementerio de nueva construcción en la zona de la ermita de Fuentidueñas, situada junto a la entrada sur por la N-630, en la recta entre el casco urbano y la rotonda de acceso a la Ronda Sur.

Pérez Escanilla considera que la ampliación del cementerio debe tener «prioridad absoluta», porque se trata de un servicio esencial que no se puede dejar de prestar, y porque cuando dentro de tres años se agote el actual no sólo debe estar completado el trámite de adquisición de los nuevos terrenos, sino también urbanizado y con las galerías de nichos construidas y listas para empezar a utilizarse.