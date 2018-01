Ceber Tauro explotará la plaza de toros con El Juli y Ginés Marín fijos en el cartel de ferias El empresario taurino Alberto Manuel Hornos. :: hoy La mesa de contratación propone adjudicar de nuevo el coso placentino a la empresa de Alberto Manuel al ser la única que se ha presentado C. M. PLASENCIA. Jueves, 11 enero 2018, 08:15

No hubo sorpresas ayer en la apertura de ofertas del concurso para la gestión y explotación de la plaza de toros de Plasencia, de modo que la mesa municipal de contratación propuso adjudicar de nuevo el coso para 2018 a Grupo Ceber Tauro al ser la única oferta presentada. Será por lo tanto el quinto año consecutivo que el empresario cauriense Alberto Manuel Hornos organice la temporada taurina de la ciudad, en la que el principal atractivo para los aficionados volverá a ser la corrida del sábado de ferias (16 de junio). Ceber Tauro incluye como fijos para ese festejo a El Juli y Ginés Marín, si bien Alberto Manuel, presente ayer en la mesa de contratación, explicó que el tercer matador del cartel saldrá de entre Antonio Ferrera, Andrés Roca Rey y Emilio de Justo, a los cuales no ha incluido formalmente en la propuesta porque en el momento de presentarla aún no disponía de los compromisos firmados.

Ceber Tauro ha obtenido un total de 55 puntos sobre 100 posibles, casi todos ellos por los toreros presentados tanto para los toros del sábado de ferias como para la corrida de rejones del domingo, que son Leonardo Hernández, Andy Cartagena, Lea Vicens y Pablo de Hermoso de Mendoza, un grupo de cuatro del que saldrá la terna final.

La subvención que recibirá la empresa adjudicataria será de 48.400 euros IVA incluido, la máxima establecida en el pliego, ya que Ceber Tauro no ha presentado rebaja. Tampoco lo ha hecho con los precios de las entradas, que serán los máximos fijados por el Ayuntamiento en las condiciones.

Además de la corrida del sábado de ferias, con toros de Alcurrucén, y los rejones del domingo, con ganado de Luis Terrón, la propuesta de Ceber Tauro incluye otra corrida de toros el Martes Mayor (7 de agosto), para la que aún no hay cartel pero cuyos protagonistas saldrán obligatoriamente de entre los nombres incluidos en el pliego. Para cumplir los requisitos del concurso la empresa oferta también una suelta de vaquillas para el domingo anterior a las ferias, si bien Alberto Manuel Hornos matizó que no es seguro que se vaya a celebrar, ya que considera que este tipo de espectáculos «le restan categoría a la plaza», y aseguró que así se lo han reconocido desde el propio Ayuntamiento.

También tendrá que hacer entrega gratuitamente al Consistorio de 145 entradas de barrera, contrabarrera y tendido de sombra para cada uno de los espectáculos programados. El gobierno local dijo ayer que «algunas» de estas localidades se guardan para fines protocolarios, si bien «la mayor parte se reparten entre asociaciones de la ciudad».

La propuesta de la mesa de contratación ira probablemente a la próxima junta de gobierno municipal, que según los trámites establecidos solicitará a Ceber Tauro que presente toda la documentación necesaria antes de hacer firme la adjudicación, que será por un año con la posibilidad de prorrogarla otro más.