El carisma de La Negra y la calidez de Banda da Catraia encandilan en el Folk

Amparo Velasco 'La Negra' en su actuación del viernes. :: andy solé Amparo Velasco: «Este público viene a escuchar y por eso me lo he pasado realmente bien» REDACCIÓN Domingo, 27 agosto 2017, 09:18

plasencia. La segunda jornada del XXII Festival Internacional de Folk de Plasencia se desarrolló el viernes por la noche en una velada en la que la nota característica fue el mestizaje y la variedad de estilos. Si el primer día había estado dedicado a la música celta, el viernes los asistentes a la Torre Lucía pudieron escuchar el folclore extremeño de Alborá Folk, los fados de Banda da Catraia y el flamenco de Amparo Velasco 'La Negra', eso sí, todo fusionado con otros estilos musicales, como mandan los tiempos.

La sorpresa más agradable para el público placentino fue seguramente Banda da Catraia, que gracias a la simpatía de su cantante Inés Bernardo supo meterse a la audiencia en el bolsillo, con sus esfuerzos por hacerse entender en español y sus invitaciones cantar a coro. El fado-pop de esta formación portuguesa dejó un buen sabor de boca, y además con el detalle de avanzar los que serán algunos de los temas de su próximo disco, que sale a final de año.

La fuerza interpretativa y el dominio escénico los puso a última hora La Negra, con la voz tan personal con la que interpreta los temas de flamenco fusionado con jazz, pop y otros estilos que la han convertido ya en referente. Ella salió encantada con el ambiente del Folk Plasencia. «Es que este público viene a escuchar, que eso ya me lo habían dicho, y por eso es que me lo he pasado realmente bien», declaró al finalizar su concierto.

Alborá Folk

La apertura de la noche había corrido a cargo de Alborá Folk, un grupo formado en la localidad madrileña de Móstoles por hijos de emigrantes para rendir homenaje a la tradición de su padres, aunque con toques contemporáneos que se aprecian en la elección de algunos de sus instrumentos, como el yembé o la batería. Sus canciones fueron coreadas y y bailadas, sobre todo cuando cantaron los temas de sus pueblos de origen. Se despidieron con la canción del emigrante como homenaje a sus padres.

Esta edición número 22 del Folk Plasencia se cerró anoche con las actuaciones programadas de los alcarreños Hermanos Cubero, los placentinos Enverea y la formación india Bollywood Masala Orquesta, que se presentaba como la gran atracción visual de este año. Hubo además talleres en Las Claras y La Isla a cargo de los Hermanos Cubero y de Yolanda Qamar, que enseñó danzas de Bollywood. La animación callejera la pusieron por el centro de la ciudad las gaitas de la Casa de Galicia de Valladolid y los tamborileros de la asociación del norte de Extremadura 'Santiago Béjar'.

A partir de hoy tocará hacer balance de esta edición de un festival que conserva intacta su buena fama dentro del panorama nacional del folk, tal y como constatan la mayor parte de los artistas que pasan por él. Los carteles siguen manteniendo un prestigio y calidad más que dignos pese a que los continuos recortes económicos lo han ido dejaron con un presupuesto muy inferior al de las primeras ediciones, reducción que se ha producido tanto en las aportaciones de la Junta de Extremadura como del Ayuntamiento de Plasencia.