Las canastas y las luces del Pabellón Municipal incumplen los requisitos federativos El PSOE denuncia la «malísima gestión» de la concejalía de Deportes por hacer inversiones que después no sirven C. M. PLASENCIA. Sábado, 30 septiembre 2017, 09:58

El PSOE local denunció ayer la que considera una «malísima gestión» por parte de la concejalía de Deportes de Plasencia porque, a un día el inicio de la liga de baloncesto LEB Plata, que comienza hoy sábado, ni las canastas ni la nueva iluminación instalada en el Pabellón Municipal cumplen con los requisitos federativos para esa competición.

El concejal socialista Carlos Sánchez detalló que la distancia entre la base de las canastas -compradas hace dos años por 13.000 euros-, y el límite de la cancha es muy inferior a la exigida, de modo que ha sido necesario recurrir a Junta de Extremadura para que le ceda a Plasencia durante toda la temporada dos canastas procedentes de un pabellón de Mérida que sí cumplen los requisitos.

El entrenador del CB Extremadura Plasencia, Carlos Díaz, confirmó ayer la existencia de este problema y dijo que el partido de esta tarde ante el Basket Navarra (18:30 horas) se jugará aún con las canastas no homologadas, ya que las de Mérida están de camino. Aclaró no obstante que la Federación da a los equipos recién ascendidos, como es el caso del Plasencia, un margen de «uno o dos meses» para adaptarse a los requerimientos de la nueva categoría, de modo que el club no espera ninguna sanción.

Algo similar ocurre con la nueva iluminación LED del pabellón, que deja en la cancha zonas de sombra, lo cual no está permitido en esta competición. El Ayuntamiento dijo ayer que están «en vías de solucionarlo». Sobre las canastas afirmó que en su momento se compraron las que eligieron los técnicos del área de Deportes.

Por otra parte, Carlos Sánchez acusó al gerente del Instituto Municipal de Deportes, Armando Río-Miranda, de amenazar a la Federación Extremeña de Fútbol con dejar de cederle instalaciones municipales para sus competiciones si no acomete la construcción de un nuevo campo de fútbol en la ciudad. El edil del PSOE desveló también que el concejal de Deportes, David Dóniga, ha pedido a los responsables de los clubes placentinos que «presionen» a la Federación para que construya el campo.