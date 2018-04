La Biblioteca Municipal abrirá por las tardes durante todo el verano como sala de estudio Un usuario estudiando en la Biblioteca Municipal. :: andy solé Se coordinará con las de la UNED y la Universidad de Extremadura para que estén a disposición de los estudiantes el mayor número posible de horas CLAUDIO MATEOS Plasencia Sábado, 28 abril 2018, 09:48

Los estudiantes que, por gusto o necesidad prefieren 'hincar los codos' en una biblioteca en lugar de en su casa, no tienen donde hacerlo en Plasencia por las tardes durante gran parte del verano. Eso va a cambiar este año, ya que la Biblioteca Municipal que, en julio y agosto funciona solo en horario de mañana, abrirá también sus puertas por la tarde, aunque sólo para estudiar y en la sala de la planta baja.

El alcalde, Fernando Pizarro, anunció ayer esta medida como parte del protocolo de coordinación que van a llevar a cabo las tres bibliotecas placentinas que usan habitualmente los estudiantes, que son la Municipal, la del Centro Universitario y la de la UNED. Las dos últimas cierran por completo durante una parte del verano, y es esa carencia la que se quiere subsanar mediante estas conversaciones.

La primera reunión entre los responsables de las tres bibliotecas se llevó a cabo el jueves. Pizarro, que estuvo presente, dijo que la coordinación es necesaria porque «hay demanda» también en verano de un lugar en el que estudiar, y no sólo por parte de los universitarios o de los opositores, sino de cualquiera que necesite un lugar silencioso y climatizado en el que concentrarse.

Se abrirá en horario de tarde la sala de la planta baja solo para estudiar, no para consulta ni préstamo

El alcalde anunció que, a partir del 15 de mayo, las bibliotecas de la Uex y la UNED comunicarán sus fechas definitivas de cierre durante este verano. La idea es que en el mes de junio se pueda comunicar un calendario definitivo pactado entre las tres instituciones con los días y las horas exactas en las que cada una de estas instalaciones permanecerá abierta durante julio y agosto.

El alcalde aclaró que, en el caso de la Biblioteca Municipal, la novedad de abrir por las tardes en los meses estivales no implicará una reducción del horario matinal, que volverá ser el ampliado que se viene aplicando en verano de 8.30 a 14.30 horas. Podrá ser así porque la apertura por la tarde de una sala para el estudio en la planta baja no recaerá sobre el personal de la biblioteca, sino que el Ayuntamiento pondrá a un auxiliar exclusivamente para esa tarea. Insistió en que por las tardes sólo se podrá ir a estudiar, ya que las consultas y el préstamo de libros no estarán disponibles.

Esta coordinación entre bibliotecas se concibe inicialmente como un programa piloto para este verano, de manera que tan solo se mantendrá si tiene éxito, y el número de usuarios es suficiente como para repetirlo los próximos años.