La Biblioteca aumenta sus prestaciones al integrarse en la red extremeña Un usuario de la Biblioteca Municipal de Plasencia toma en préstamo un libro. CLAUDIO MATEOS PLASENCIA. Lunes, 23 abril 2018, 08:37

La Biblioteca Municipal de Plasencia se encuentra inmersa en un proceso de integración de su catálogo con el de la Red de Bibliotecas de Extremadura, lo cual le permitirá prestar nuevos servicios a sus usuarios que, además, podrán acceder a los fondos de todas las bibliotecas de la red con un único carné. Plasencia ha incorporado cerca de 80.000 documentos al, desde ahora, catálogo común.

La integración en la red regional va acompañada de un cambio en el sistema de gestión, que pasa de ser el denominado Sophia al AbysNET. De cara al usuario, la principal diferencia es que la web desde la que hasta ahora se accedía al catálogo de la Biblioteca Municipal ha dejado de estar activa, y ya se encuentra disponible en la página común que comparte la red, en la que se pueden realizar búsquedas tanto en el catálogo completo como discriminando por cada biblioteca.

El director de la Biblioteca Municipal, Jesús Mateos, explicó que por el momento sigue siendo válido el carné de siempre aunque, durante este periodo de adaptación, sólo sirve para la biblioteca de Plasencia. Una vez que esté decidido el diseño de los nuevos carnés, se irán sustituyendo los actuales. Con ellos se podrán utilizar los servicios de todas las bibliotecas públicas integradas en la red, que son las de las principales poblaciones extremeñas más las que se han incorporado ahora. Junto a la de Plasencia se han integrado las de Miajadas, Trujillo, Arroyo de la Luz, Hervás y Coria.

El número de usuarios se ha reducido de 15.000 a 9.000 al eliminarse a los inactivos durante 10 años

La integración, según apunta Jesús Mateos, aporta importantes ventajas tanto internas como para los usuarios. Entre las primeras menciona, por ejemplo, que se aprovechan mejor los medios humanos, ya que basta con que una de las bibliotecas de la red catalogue un ejemplar para que pase a estarlo también en las demás una vez que lo adquieran sin tener que repetir ese trabajo. Los usuarios, además de que pueden usar todas las bibliotecas de la red, pueden utilizar también los servicios asociados, como por ejemplo el acceso a la plataforma E-biblio de libros digitales, la cual dispone ya de un millar de títulos, que próximamente se van a doblar. Se puede acceder a ella desde cualquier dispositivo en préstamos de 21 días.

Una de las consecuencias de la integración es que la Biblioteca Municipal de Plasencia ha aprovechado para «purgar» su registro de usuarios. Jesús Mateos indica que, en concreto, se ha eliminado a todos los que llevaban 10 años o más sin hacer uso del carné, lo que ha supuesto suprimir a unos 6.000 de los aproximadamente 15.000 usuarios que tenía registrados la biblioteca.

La explicación es que, de no haberlo hecho, habría sido necesario imprimir esos 6.000 nuevos carnés y guardarlos a la espera de que esos usuarios fueran a recogerlos, algo que es altamente improbable que ocurra después de tanto tiempo. De este modo, si aparece alguno bastará con darle de nuevo de alta e imprimirle su carné, lo cual resulta mucho más eficiente tanto en términos económicos, como de organización.

DNI repetidos

También se han detectado algunos problemas que se están solucionando caso por caso. El más frecuente es que, al llevarse a cabo la migración a la nueva plataforma mediante los número de DNI, y admitirse sólo uno por persona, están apareciendo bastantes casos de usuarios menores que se quedan fuera porque en su día se hicieron el carné con el DNI de sus padres al no disponer ellos de uno propio. En estas situaciones se vuelve a dar de alta a esos niños en el nuevo sistema.

La incorporación a la red regional va a permitir también a los usuarios placentinos de la biblioteca beneficiarse de algunas innovaciones que aún no se han implantado pero que se están preparando. Una de ellas es que en el futuro no será necesario llevar encima el carné físico, sino que se podrá portar en el móvil. Será posible descargarlo desde la web introduciendo el nombre de usuario y la contraseña. Para que el sistema funcione, la Biblioteca Municipal tendrá que cambiar antes sus lectores de códigos de barras, ya que los actuales no pueden leer pantallas.

Por otra parte, la Biblioteca Municipal de Plasencia está llevando a cabo una reubicación de sus fondos de manera que, en la sala de lectura, se ubiquen tan solo los documentos que realmente demandan los usuarios, mientras que el resto se guardarán en depósito. Con este fin se han habilitado en la planta baja del edificio dos nuevas salas de depósito con 300 metros de estanterías. Jesús Mateos puso el ejemplo de los libros de referencia y consulta, como enciclopedias o diccionarios que, cada vez se demandan menos, y la mayor parte han sido retirados ya de la sala de lectura.

Lo mismo ocurre con las obras de ficción poco demandadas que llevan años sin que nadie las pida en préstamo. Todos estos ejemplares siguen estando disponibles si alguien los solicita, y se pueden encontrar en el catálogo accesible en la web, pero ya no a la vista del público.