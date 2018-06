La biblioteca de Plasencia abrirá para el estudio tres horas y media cada tarde en julio y agosto La Biblioteca Municipal es utilizada a diario como lugar de estudio por muchas personas. :: andy solé El centro universitario y la UNED tendrán también horarios especiales para que los estudiantes puedan usar las instalaciones en verano C. M. PLASENCIA . Martes, 19 junio 2018, 08:16

La biblioteca municipal de Plasencia ya ha fijado los horarios en los que permanecerá abierta la planta baja durante las tardes de verano como sala de estudio. Serán tres horas y media, en concreto de 17.00 a 20.30, de lunes a viernes en julio y agosto. El horario de mañana para todas las dependencias será el habitual en la época estival, de 8.30 a 14.30 horas.

A esta medida, que busca que las personas de que lo necesitan dispongan de un espacio público en el que poder estudiar también en verano, se han unido la bibliotecas del Centro Universitario y la de la UNED, que también contarán con horarios especiales. La de la UNED estará cerrada del 15 de julio al 20 de agosto, y el resto del tiempo, es decir, del 1 al 15 de julio y del 20 al 31 de agosto, abrirá de 9.00 a 14.00 horas. Por su parte, la de la UEx tendrá horario de mañana y tarde durante el mes de julio de 8.30 a 13.45 y de 15.30 a 20.30. Cerrará del 1 al 15 de agosto y abrirá de nuevo el 16 de agosto en horario únicamente de mañana de 8.30 a 13.30 horas.

La posibilidad que se ofrecerá este verano de que de siempre haya en Plasencia espacios abiertos entre semana a disposición de los estudiantes y los opositores es fruto de un acuerdo alcanzado entre los responsables de las tres bibliotecas, con la mediación del Ayuntamiento de Plasencia, que ya había anunciado hace dos meses la medida que ahora se concreta al fijar los horarios definitivos de apertura.

En el caso de la biblioteca municipal, la novedad de abrir por las tardes en los meses estivales no implicará una reducción del horario matinal, que volverá ser el ampliado que se viene aplicando en verano de 8.30 a 14.30 horas. Podrá ser así porque la apertura por la tarde de una sala para el estudio en la planta baja no recaerá sobre el personal de la biblioteca, sino que el Ayuntamiento pondrá a un auxiliar exclusivamente para esa tarea. De hecho, por las tardes sólo se podrá ir a estudiar, ya que las consultas y el préstamo de libros no estarán disponibles.

Esta coordinación entre bibliotecas se concibe inicialmente como un programa piloto para este verano, de manera que tan solo se mantendrá si tiene éxito, y el número de usuarios es suficiente como para repetirlo los próximos años.