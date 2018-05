El Ayuntamiento de Plasencia renunciará al matadero si no logra fondos para volverlo a abrir Acceso a las instalaciones del matadero de Plasencia, cerradas desde septiembre de 2016. :: andy solé El Consistorio lo tiene cedido desde 2001 por un convenio con la Junta de Extremadura, que construyó la instalación y es la propietaria CLAUDIO MATEOS Plasencia Miércoles, 30 mayo 2018, 08:17

El Ayuntamiento de Plasencia renunciará a conservar la cesión del matadero si no consigue los 750.000 euros que costaría volverlo a abrir, según un informe técnico elaborado por la empresa Ambling. Las instalaciones pertenecen a la Junta de Extremadura, que fue la que construyó el nuevo matadero en el año 2001 y después se lo cedió al Consistorio para que licitara su explotación.

El gobierno local no está en condiciones de financiar la cantidad tan elevada que se precisa para retomar la actividad, por lo que, según apuntó ayer el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, se plantea encargar un informe jurídico para ver el modo de devolver el edificio a la Junta en el caso de que ésta no se haga cargo de la reforma, o no aparezca algún empresario dispuesto a invertir.

El matadero de Plasencia lleva más de un año sin actividad, desde que fue precintado tras retirarle la concesión a la empresa que lo explotaba debido a las deudas de más de 240.000 euros que le reclamaba el Ayuntamiento por impago reiterado del canon de concesión, impuestos y tasas no abonados, y daños causados en las instalaciones.

Un informe de la empresa Ambling ha calculado en 750.000 euros el coste de las reformas necesariasEl gobierno local pretende que lo financie la Junta o algún empresario a cambio de la explotación

El Consistorio ha ejecutado el aval de 150.000 euros que depositó en su día la empresa, pero esa cantidad apenas cubre una quinta parte de los al menos 750.000 euros (507.575 más IVA) que, según el informe de Ambling, costaría volver a abrir el matadero para adaptarlo a la actual normativa y poder licitar de nuevo su explotación.

Pérez Escanilla ha contactado con la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta para tantear la posibilidad de obtener alguna de las ayudas autonómicas para financiar la industria agraria, pero las perspectivas no son favorables.

Otra posible opción sería que algún empresario se mostrara dispuesto a realizar la inversión a cambio de explotar el matadero durante un número determinado de años, pero el concejal admite que, por el momento, nadie ha contactado con ellos pese que el interés del Ayuntamiento es público y conocido en el sector.

La alternativa, según apunta Pérez Escanilla, no es otra que renunciar a la cesión del edificio -si es posible legalmente-, y ponerlo de nuevo a disposición de la Junta de Extremadura para «que le dé el uso que estime conveniente». El edil hizo hincapié en que la intención del Consistorio placentino siempre ha sido volver a sacar a concurso la explotación del matadero para que la ciudad no se quede sin un servicio tan importante, pero avisó de que el coste es «inasumible» actualmente para las arcas municipales, y la previsión es que lo sea aún más en los próximos años cuando haya que empezar a devolver el préstamo de 24 millones de euros para pagar las huertas de La Isla.

Pérez Escanilla considera que en este caso una ayuda económica de la Junta de Extremadura para reformar el matadero está plenamente justificada, ya que el cierre viene afectando de manera muy negativa al sector desde hace más de un año y medio.

Las 10.000 cabezas de ganado bovino, porcino, ovino y caprino que se sacrificaron en Plasencia durante el último año de funcionamiento se llevan ahora a los mataderos de Ciudad Rodrigo, Béjar, Salamanca, Almaraz y, en menor medida, Cáceres, con el consiguiente incremento del gasto para los productores de la zona de Plasencia debido al coste del transporte.

Durante todo este tiempo el matadero ha sido explotado por Cárnicas Plasencia, la empresa que obtuvo la concesión cuando salió a concurso. Su justificación para no pagar el canon fue que durante muchos años estuvo abonando la abultada factura eléctrica del helipuerto del Infoex que hay situado a pocos metros, y que estaba enganchado al cuadro de luz del matadero.

El Ayuntamiento no aceptó esa explicación y le siguió reclamando a la empresa una deuda de 62.485 euros por el canon, a la que se añadió otra de 57.560 por impago de tasas e impuestos, y más adelante otra más de 121.567 euros por el mal estado en el que fueron devueltas las instalaciones y la maquinaria tras decretar el Consistorio el cese de la concesión y proceder al precinto en septiembre de 2016.