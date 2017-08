El Ayuntamiento ejecuta el aval del matadero, que lleva casi un año cerrado Las instalaciones del matadero fueron precintadas por la Policía Local en septiembre de 2016. :: d. palma El gobierno local se quedará con la fianza de 150.000 euros para cubrir parte de los 241.612 que le reclama al antiguo adjudicatario CLAUDIO MATEOS PLASENCIA. Jueves, 24 agosto 2017, 10:00

El expediente administrativo para que el Ayuntamiento de Plasencia ejecute el aval de 150.000 euros depositado por la empresa adjudicataria en la firma del contrato de concesión del matadero municipal ya está en marcha. Ahora tanto Cárnicas Plasencia como la entidad financiera en la que se encuentra depositada la fianza (Caixa Geral) tienen un plazo de audiencia de 10 días antes de que el expediente siga su curso y acabe con el ingreso de esa cantidad en las cuentas del Consistorio.

El matadero lleva casi un año cerrado después de que el gobierno local decidiera no renovar la concesión a Cárnicas Plasencia a causa de las deudas que mantiene con el Ayuntamiento. Los técnicos municipales han cuantificado que debe 62.485,36 euros por el impago reiterado del canon de concesión y 57.560,16 por impuestos, tasas y precios públicos no abonados. Además, se le reclaman 121.567,52 euros por los daños causados en las instalaciones, que no han sido devueltas en buen estado de conservación.

La deuda total asciende por lo tanto a 214.612,52 euros, de manera que ni siquiera ejecutando el aval de 150.000 euros el Ayuntamiento recuperará la totalidad del dinero. El resto será reclamado por otras vías entre las que el Consistorio no descarta la judicial, según ha manifestado el edil de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla.

El conflicto con la empresa adjudicataria del matadero comenzó en noviembre de 2015, cuando el Ayuntamiento reclamó a Cárnicas Plasencia el pago del canon de explotación (3.600 euros anuales más del 10% de los beneficios), que llevaba sin abonar desde que comenzó a prestar el servicio en el año 2001. También le exigió 46.889 euros de la Seguridad Social de los trabajadores que no había sido satisfecha y que la Tesorería General le había reclamado al Ayuntamiento como responsable subsidiario.

Cárnicas Plasencia pagó lo correspondiente a la Seguridad Social, pero se negó a hacer lo mismo con el canon argumentando que durante todos esos años la empresa se había estado haciendo cargo de la factura de la luz del cercano helipuerto del Infoex, cuyas instalaciones estaban enganchadas al cuatro eléctrico del matadero.

La empresa solicitó una compensación de deudas, a la que el Ayuntamiento se negó aduciendo que ese conflicto no le competía, ya que la responsable del helipuerto es la Junta de Extremadura. Al no haber acuerdo, el gobierno local optó por no renovar el contrato de explotación del matadero, que cumplía el 29 de abril de 2016. A partir de ese momento Cárnicas Plasencia siguió ejerciendo la actividad, aunque de manera irregular pues el contrato estaba extinguido, pese a lo cual la Junta continuaba enviándole las guías sanitarias que le permitían sacrificar el ganado.

El Ayuntamiento puso en marcha un procedimiento de desahucio que finalizó a principios de septiembre del año pasado, cuando la Policía Local precintó las instalaciones para hacer cumplir la orden municipal de desalojo. Para entonces la empresa ya se había marchado.

Desde entonces el matadero permanece sin actividad. El gobierno local se encuentra preparando el pliego de condiciones para volver a licitar su explotación, si bien por el momento no ha detallado fechas ni plazos para hacerlo.