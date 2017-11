«Para atraer al turismo no basta con estar en Fitur»

El hasta ahora vicepresidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos de Plasencia (Altup), Teo Magdaleno, es la nueva cabeza visible de un colectivo cuyos 21 asociados representan cerca el 65% del sector en la ciudad, unas 700 plazas. Tienen en mente diversos proyectos para que Plasencia siga creciendo como destino turístico de interior, para lo cual creen necesario reducir la estacionalidad y ofrecer atractivos que incrementen el tiempo de pernoctación.

-¿El sector del turismo en Plasencia está tan bien como dicen los responsables del Ayuntamiento y la Junta cada vez que salen a dar los datos?

-No está tan bien, pero sí está creciendo. Trabajamos, aunque para algunos alojamientos a veces resulta difícil vivir sólo de eso. Hay épocas del año que se llena todo pero otras que se hacen muy cuesta arriba.

«Los alojamientos ilegales tiran el mercado y dan una mala imagen de Plasencia»

-¿Qué le falta a Plasencia para convertirse en el destino turístico que aspira a ser?

-A mi juicio le faltan más eventos y mejor distribuidos. Sería positivo que en las épocas de menos trabajo, como noviembre, enero o febrero, se pudieran organizar más eventos, como los que hay en comarcas cercanas, tipo el Otoño Mágico. El otoño tenemos que trabajarlo bastante más en Plasencia.

-¿Qué busca el visitante que viene a Plasencia?

-Busca conocer la ciudad, sobre todo la zona monumental, y tenerla como base para visitar también las comarcas de alrededor, sobre todo porque aquí los servicios son bastante más completos, tanto en la restauración como en el comercio. La fiesta, poco.

-¿Está bien promocionada Plasencia como destino turístico?

-Se puede mejorar. Desde Altup tenemos una serie de propuestas, entre ellas que necesitamos más publicidad, como la presencia en más ferias de turismo. No basta con estar en Fitur, para atraer al turismo hay que hacer más cosas y estar presente en el mayor número posible de jornadas y eventos. La nueva junta directiva ya hemos solicitado reuniones con el alcalde, la presidenta de la Diputación y el director general de Turismo para presentarles nuestro proyectos, para los cuales va a ser necesaria su colaboración.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo unas jornadas del pimentón de La Vera. ¿Por qué no hacerlas en Plasencia? Desde la asociación queremos poner también en marcha paquetes turísticos de dos o tres días a precio cerrado que incluyan no sólo el alojamiento, sino también actividades para todo el día y una experiencia gastronómica de buena calidad. Si quieres que el visitante se te quede aquí en vez de venir, ver la ciudad en una mañana y marcharse, le tienes que ofrecer algo que le resulte atractivo. Otra propuesta es alargar el Martes Mayor, que atrae mucho público, y convertirlo en algo así como la Semana Grande de Plasencia, porque en dos días no se le saca todo el jugo a la gran cantidad de gente que nos visita en agosto.

-¿Qué es lo que más llama la atención al turista que viene a Plasencia por primera vez?

-Es una ciudad de paso, pero bastante conocida. El casco antiguo y la gastronomía es lo que más les suele gustar, y luego también las visitas a las comarcas, y las zonas de agua durante los meses de verano.

-¿Y lo que menos les gusta?

-Sí hemos notado que sería bueno que el personal de algunos establecimientos tuviera una mayor formación, sobre todo de idiomas. Y ahí me pongo yo mismo el primero. Tenemos que mejorar, por lo menos con el inglés y el francés. También hay que mejorar la señalización de los monumentos y de los alojamientos turísticos, que no se ha actualizado desde el año 2001 o 2002, así como la señalización de entradas y salidas al casco antiguo.

-¿Tiene fe en el Palacio de Congresos como foco de atracción de nuevos visitantes?

-Sí, mucha, aunque aquí hablo desde un punto de vista personal. Habrá que hacerle algunas modificaciones, pero puede darle un tirón importante al turismo de Plasencia y de todo el norte de la provincia. Hacía falta, y ese turismo de congresos nos vendría muy bien. Sólo con tener un evento por mes ya sería algo muy importante. Un ejemplo fue el reciente congreso forestal, que tuvimos reservas durante cinco días, y además de domingo a viernes, que son los que no tenemos ocupados habitualmente.

-¿Supone un lastre la falta de una buena comunicación por tren?

-Sí, sin duda. Y desde aquí queremos dar nuestro apoyo como Altup al pacto por un tren digno, porque creemos que es algo importantísimo. No podemos estar en Plasencia sin tren hacia Salamanca, y llevamos así ya 32 años. La vía verde es interesante, pero creo que es compatible con el ferrocarril, que sería realmente lo que nos daría vida en la Ruta de Plata. Por otra parte, no puede ser que para venir de Madrid a Plasencia se tarde tres horas y media. El AVE tiene que estar ya, es necesario para un desarrollo básico, porque además nos permitiría estar conectados con el aeropuerto de Badajoz en una hora y media. También quiero decir que Altup da su apoyo a la llegada de la Universidad Católica de Ávila.

-¿Le dan mucha importancia al turismo ornitológico?

-Muchísima. Un gran porcentaje del turismo europeo que se hospeda en Plasencia viene para visitar Monfragüe o la zona de Tierras de Granadilla. Es imprescindible que esa gente, que viene a España en avión, disponga de un transporte cómodo y rápido hasta Plasencia.

-¿Son un problema en Plasencia los alojamientos ilegales?

-Sí lo están siendo, aunque se están tomando medidas. Es un tema que hemos tratado ya con el concejal y y el director general de Turismo. Parece que se ha dado un paso, pues desde las administraciones se está localizando a los propietarios de esos alojamientos ilegales, aunque a veces no es fácil porque no ponen la dirección y lo único que aparece en las web es un teléfono de contacto.

-¿Cuántos hay en Plasencia?

-Se han contabilizado unos 36 o 38, lo que supone cerca de 200 plazas. Hay muchos en la sierra de Santa Bárbara. Son gente que no paga impuestos ni ofrecen un servicio con las garantías y con las medidas de seguridad que obliga la ley.

-¿Qué medidas está tomando la administración contra ellos?

-Cuándo les localizan les abren un expediente y les dan la opción de legalizarse. En ese momento suelen o bien cesar la actividad o bien empezar los trámites para legalizarse. Nosotros no tenemos interés en que cierren, sino en que se legalicen para que todos podamos trabajar en igualdad de condiciones. Y es que demás de tirar el mercado, están dando una mala imagen de Plasencia.