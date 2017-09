El apoyo a familias disfuncionales crece y este año ya van abiertos 50 expedientes Mayte Díaz. :: hoy Son derivadas por los colegios, la policía y los centros de salud cuando se detectan síntomas de riesgo social C. M. PLASENCIA. Sábado, 23 septiembre 2017, 08:50

El servicio de atención a familias del Ayuntamiento de Plasencia lleva abiertos en lo que va de año 50 expedientes, que son ocho más de los que tramitó en todo 2016. La concejala de Familia de Igualdad, Mayte Díaz, ofreció ayer el balance de un servicio que trata de reconducir la situación de los hogares en riesgo social, sobre todo cuando hay niños de por medio.

Las familias son derivadas a este servicio por los profesionales de los colegios, los centros de salud y la policía cuando detectan disfunciones, que la mayor parte de las veces se deben al consumo de drogas por parte de los padres y otras adicciones que les llevan a desatender a los menores. Las fases en las que trabajan los técnicos municipales en esta materia son investigación, seguimiento y control, de manera que no se empieza a intervenir hasta que no se tiene la constancia de que es imprescindible para el bienestar familiar y, sobre todo, de los menores.

De los 50 expedientes abiertos este año, ocho se encuentran en fase de investigación, 12 en intermediación con la educadora social, 20 en seguimiento y 10 en espera. En estos expedientes figuran un total de 69 menores de edad, ocho de los cuales se encuentran en protección, mientras que 10 vienen derivados por la fiscalía de menores.

Para desarrollar este programa el Ayuntamiento de Plasencia dispone de una subvención anual por parte de la Junta de Extremadura de 42.080 euros, una cantidad que Mayte Díaz solicitará que se incremente de cara a próximos ejercicios. El servicio cuenta con una educadora social, un trabajadora social y un punto de atención psicológica.

Las familias que son derivadas reciben pautas de comportamiento que les ayudan a desarrollar las actitudes necesarias para que el hogar sea funcional. Hay quienes no llevan a los hijos al colegio, no mantienen la casa en unas mínimas condiciones higiénicas o no salen a hacer la compra, de modo que cada intervención es distinta, si bien en un alto número de casos las adicciones de los padres son la principal causa de estos comportamientos.

Por otra parte, la concejala de Familia e Igualdad informó de las becas escolares concedidas por el Ayuntamiento para el curso 2017-10. Se ha concedido siete para la guardería Dulce Chacón, 35 para comedor, 54 para transporte y 58 para libros. Recordó que estas becas municipales vienen a complementar las que convoca la Junta y se entregan sobre todo a familias que no cumplen por poco margen los criterios establecidos por el ejecutivo autonómico.