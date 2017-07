40 años de restauración en la Catedral de Plasencia Los últimos trabajos de rehabilitación de la Catedral Nueva han afectado a las más de mil piezas que conforman la sillería del coro LUCÍA SEMEDO Domingo, 23 julio 2017, 09:06

El Plan Director de la Catedral de Plasencia está próximo a llegar a su fin tras cerca de 40 años de obras. Se trata de un proyecto elaborado en 1978 en el que se recogían las acometidas necesarias para restaurar la seo placentina en su totalidad. Esta medida fue pionera en el país y el conjunto catedralicio de la capital del Jerte fue uno de los primeros en contar con uno de estos planes.

Una vez concluida la restauración del Coro de la Catedral Nueva, que se ha centrado en la sillería y sus más de 1.000 elementos, los trabajos continúan. Mercedes Orantos, delegada de patrimonio de la Diócesis de Plasencia, ha confirmado que una vez se afronte la segunda fase del museo catedralicio la seo habrá dado fin a las obras principales.

Sin embargo, Orantos ha explicado que en edificios tan antiguos y que cuentan con un valor histórico y cultural tan amplio «es normal que día a día se detecten nuevos problemas» por lo que, aunque el plan concluya, se seguirán realizando trabajos para preservar la catedral, así como los elementos que alberga en su interior.

Las labores de restauración comenzaron en 1978 y el plan elaborado para ello por los arquitectos Joaquín Araújo y Jaime Nadal contemplaba la práctica totalidad de este conjunto. Desde entonces, las obras se han ido realizando gracias a la colaboración del Gobierno de España y el de Extremadura, además de con la ayuda del Ayuntamiento de Plasencia.

Las obras se han puesto en marcha de forma irregular ya que, según ha destacado Orantos, estos trabajos son una «labor de chinos» por su complejidad no solo a la hora de ponerse en marcha, sino porque deben tenerse una serie de aspectos muy presentes, como la delicadeza de estos espacios, la documentación para poder mejorar las distintas piezas sin alterarlas y la financiación, que llega de forma escalonada y se centra en áreas específicas.

La rehabilitación de la Catedral Vieja, con el claustro o las cubiertas, fue uno de los primeros pasos. Una de las obras de mayor magnitud fue la que se realizó entre 2006 y 2009 en los interiores de la Catedral Nueva, con la rehabilitación de gran cantidad de artículos y espacios «muy delicados», según ha explicado Orantos.

La delegada ha afirmado que el retablo mayor, del autor Gregorio Fernández entre 1645 y 1630, fue protagonista de los trabajos a finales de los años 90. Le siguieron otros proyectos como el de los interiores de la catedral o las rejas del coro, de Juan Bautista Celma en el Siglo XVI, que fueron restauradas hace dos años.

Así hasta esta misma semana, en la que se ha inaugurado la sillería del Coro de la Catedral Nueva, tras 16 meses de obras y una inversión de más de 360.000 euros.

Mercedes Orantos ha explicado que aún hay obras que acometer y puntos de la seo con «grandísimo valor» tanto artístico como histórico, una cuestión en la que el Obispado ha hecho gran hincapié y cuya preservación se encuentra entre las principales metas de este colectivo eclesiástico.

La Galería del Obispo, el corredor que transcurre sobre la muralla placentina hasta el Palacio Episcopal, o el retablo de la Asunción, son algunos de los elementos en los que próximamente se llevarán a cabo labores de restauración y rehabilitación.

Orantos ha reiterado la dificultad que existe a la hora de acometer estos trabajos en cuanto a las inversiones se refiere. «Son proyectos que duran años y que requieren una inversión mixta en muchos casos», ha explicado. Así, hay fondos que parten del Obispado de Plasencia, mientras otros llegan desde el Ministerio de Cultura mediante el 1 por ciento cultural o desde la Junta. El consistorio placentino, en estos casos, no puede destinar partidas a este tipo de actuaciones, pero colabora con los trámites burocráticos necesarios para poder acometer los trabajos. Normalmente, las obras de restauración requieren grandes inversiones debido a la profesionalidad que los trabajos necesita: su fin no es otro que hacer que parezca que el tiempo no ha pasado por estos escenarios. El interior de la Catedral Nueva, por ejemplo, requirió de 3.000.000 euros para ser rehabilitado.

Pero, tras 40 años de obras, el Plan Director se acerca a su fin. El último de los trabajos es la segunda fase del museo, que además acercará al público a este monumento. La primera fase se acometió hace tres años con la adecuación de las salas entre el claustro y las casas de los canónigos. Estas salas tienen un valor especial porque durante el medievo eran el espacio en el que los canónicos pasaban sus días, en un régimen que en muchos casos llegó a ser de clausura.

La obra de la primera fase se realizó en las plantas altas para adaptarlas a sus nuevos fines. Los trabajos continuarán acondicionándolas para poder albergar distintas obras en las mejores condiciones.

Orantos ha explicado que en toda obra de restauración es esencial empezar por las cubiertas, «es lo más importante, caro y complicado», ha indicado la delegada de patrimonio de la diócesis. Una vez solventados los problemas de esta estructura se continúa con el resto, una cuestión que determina el tiempo que podrían llevar estos trabajos.