Adjudicado por 16.335 euros el proyecto para las depuradoras de la piscina de verano

La mesa municipal de contratación ha adjudicado por 16.335 euros, IVA incluido, a la empresa placentina Ambling la redacción del proyecto para instalar las nuevas depuradoras de la piscina de verano, una obra que será financiada con parte de los 430.000 euros de los fondos europeos Poptec y Destino Frontera que va a recibir el Ayuntamiento, el cual deberá cofinanciar las actuaciones al 25%.

El alcalde, Fernando Pizarro, recordó que las actuales depuradoras no cumplen la normativa, ya que es obligatoria una por cada pileta, y de hecho el Ayuntamiento ha sido multado en varias ocasiones por este motivo. Dijo que espera que la obra pueda terminar antes del verano, y si no se esperará al otoño para no interrumpir la temporada de baños.

El concejal de Plasencia en Común, Abel Izquierdo, criticó que en esta adjudicación el gobierno local se haya saltado su propia norma de elegir siempre la oferta más barata, puesto que existía otra empresa que ofrecía hacerlo por 3.040 euros menos. La justificación ha sido que «ha propuesto mayor número de alternativas para la reutilización de la maquinaria existente y se incluye el asesoramiento en la ejecución del proyecto». Izquierdo denunció que ese informe no va firmado por ningún funcionario, sino por dos cargos políticos.