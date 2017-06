La oposición en bloque clama contra el «desastre» de las ferias

Todos los grupos de la oposición excepto Extremeños cargaron ayer contra el gobierno local tras unas ferias y fiestas de junio que calificaron de «desastre», «fracaso» o «las peores que se recuerdan», por señalar tan solo algunas de las expresiones utilizadas por los portavoces. Dos de ellos, Abel Izquierdo, de Plasencia en Común (PeC), y Juan Carlos Hernández, de Ciudadanos, incluso pidieron la dimisión del concejal de Festejos, Luis Díaz, a quien responsabilizan personalmente del cúmulo de errores, imprevisiones y falta de información que se han ido produciendo, y que se remataron el lunes con el boicot al día del niño que siguieron la mayoría de los feriantes.

Tanto Luis Díaz como el alcalde, Fernando Pizarro, habían garantizado que el día del niño se celebraría tras una reunión mantenida entre el concejal y los feriantes en la que, según dijeron, se habían limado diferencias. Sin embargo, los ciudadanos que acudieron al ferial el lunes se encontraron con que sólo había una pequeña parte de las atracciones a precio reducido, y el resto mantenían la tarifa normal.

«No he mentido, yo también me siento engañado», respondió ayer el alcalde en su cuenta de Facebook a quienes le echaron en cara a través de las redes sociales lo ocurrido. Luis Díaz, por su parte, dijo que él había salido de la reunión del sábado convencido de que el día del niño se llevaría a cabo sin problemas tras escuchar las demandas de los feriantes y emplazares a próximas conversaciones. Recordó además que el día del niño es una «gentileza» de los empresarios y no se les puede obligar a celebrarlo.

La mayoría de los feriantes no hicieron día del niño tras anunciar el Ayuntamiento que sí se celebraría

Según el edil, el colectivo de feriantes le ha pedido que para próximos años se cambie la ubicación de ferial, que no haya actividades gratis para los niños y que los fuegos artificiales y los conciertos vuelvan al Berrocal, unas demandas que en su opinión «no tienen sentido». Anunció que sí hará cambios, pero no esos sino otros pactados con los hosteleros para mejorar el programa de animación, ya que este año ha fracasado el modelo de conciertos a media tarde en la Plaza Mayor.

Las críticas de la oposición no se limitaron al día del niño. El portavoz del PSOE, David Núñez, dijo que han fallado «la planificación y la organización», con un «programa pobre» carente de actividades culturales y sin eventos en el teatro Alkázar. Criticó además el exceso de «interferencia» municipal en la iniciativa privada y calificó estas ferias en general como «un gran fracaso». Además, mostró el informe de los bomberos en el que se alertaba antes del inicio de las fiestas de serias deficiencias en la seguridad del ferial que no fueron arregladas, como la instalación de atracciones sobre pastos secos o hidrantes en mal estado.

Abel Izquierdo, de PeC, arremetió también contra el programa «vacío de contenido y sin alternativas a las cañas», y contra el hecho de que el 72% del presupuesto de las ferias sea para subvencionar los festejos taurinos. Pidió abrir «un debate muy profundo» sobre las fechas y duración de las ferias y aseguró que el concejal de Festejos «no tiene capacidad de entendimiento ni de diálogo», por lo que pidió su dimisión. Aseguró además que el alcalde «ha mentido» porque anunció que el problema del día del niño estaba solucionado y no era cierto. El edil de PeC pidió que no se vuelva a montar una «discoteca al aire libre» junto a la catedral, que se instale una guardería temporal para los hijos de los feriantes y que los fuegos artificiales regresen al Berrocal.

Por su parte, Juan Carlos Hernández, de Ciudadanos, que también exigió la dimisión de Luis Díaz, dijo que estas ferias han sido «las peores que se recuerdan en Plasencia». Criticó que Díaz haya ido cambiando «sobre la marcha» el programa sin informar y que haya primado la «improvisación». «La popular salida a las cañas no puede ser la excusa para medir el éxito de las ferias y justificar la nula programación ofrecida por el concejal de Festejos», afirmó.

Por su parte, Podemos Plasencia ya emitió la semana pasada un comunicado en el que reclamó participación ciudadana en la organización de las próximas fiestas.

Luis Díaz avanzó el resultado económico de las ferias, que han generado unos ingresos de 94.197 euros y unos gastos de 153.604, incluidos los 72.000 euros de la subvención a los toros. Queda lejos del objetivo declarado por el edil de que las ferias se autofinancien. Con respecto a la participación popular, Díaz dijo que tras preguntar a los hostesleros su conclusión es que ha sido «similar a la de otros años».