Plasencia cambia su modelo de Feria

La imagen de una plaza repleta, con cientos de personas que se mueven al ritmo que marca una charanga, es historia. Cualquiera que estos días disfrute de las fiestas placentinas después de algunos años de ausencia se encuentra con una Feria diferente. Para unos, mejor; para otros, peor.

Posiblemente los cambios en las tendencias de ocio y también el relevo generacional que se impone hacen que la Feria de hoy poco tenga que ver con la de no hace tantos años. La Plaza Mayor ya no es el centro neurálgico. Tampoco un año en el que no hay 'lucha' de músicas entre unos bares y otros, sino que es la misma la que suena para todos. Quizás por las altas temperaturas, que no animan a bailar a pleno sol, o tal vez porque la Feria se ha dispersado en un amplio abanico de opciones, desde Ansano a San Martín sin olvidar San Esteban o, incluso, la fiesta en barrios más allá del centro, las aglomeraciones de antaño no se produjeron ni el miércoles ni el jueves ni tampoco ayer, uno de los días tradicionalmente con más tirón.

Pero además de esa dispersión, materializada en diversos focos feriales, el cañeo parece haber perdido también adeptos. Es a partir de la cuatro y media de la tarde cuando el centro placentino comienza a animarse y lo hace de la mano de jóvenes que, en la mayoría de los casos, comen en sus casas y salen después a divertirse.

Por eso hay quienes creen que sobran altavoces y días festivos y faltan charangas y días laborales para evitar, de paso, el éxodo playero. Otros, que ha llegado directamente la hora de analizar qué modelo de Feria se quiere, en el ánimo de recuperar la tradición o, cuando menos, la afluencia.

Aunque siga habiendo cañas y música y tampoco falten los juegos infantiles de la Coronación y las atracciones en el recinto del Berrocal. En el que, por otro lado, el concejal de Festejos, Luis Díaz, confía que habrá el día de los niños el lunes a pesar de que un pequeño grupo de feriantes haya anunciado que no lo hará.

«Cierto es que este día se celebra por gentileza de los feriantes, pero también que no sabemos qué quieren los que se quejan, ni de qué, porque ni a mí me ha llegado reivindicación alguna ni al Ayuntamiento un escrito de queja o demanda», declaró ayer el edil.

Por eso considera que serán más feriantes que menos los que el lunes, como manda la tradición, rebajen el precio de las entradas para que los más pequeños se diviertan en el último día de Feria.

En unas fiestas, por otro lado, y a pesar de la escasa afluencia que ha marcado el arranque, que Díaz garantiza que se están desarrollando «con normalidad y sin incidencias» y que hoy tendrán su día grande. En un sábado que comenzará a las nueve de la mañana con diana floreada con tamborileros y gigantes y cabezudos, y que continuará a las 12 en la Plaza Mayor con tamborrada. Sobre las dos y media, hoy sí, las charangas amenizarán las cañas, y a las seis de la tarde serán relevadas por el grupo rociero 'El don del aire', también en la plaza, que precederá a uno de los espectáculos más esperados, el concierto de King África que comenzará a las 20.30 horas.

Antes, de 18 a 21 horas, de nuevo en el parque de la Coronación habrá castillos hinchables y fiesta de la espuma y, a las 19 horas, para los aficionados taurinos, tendrá lugar la corrida en la que Miguel Escribano, Iván Fandiño y Daniel Luque lidiarán toros de Victorino Martín.

El día grande terminará a las 23 horas, ya en el recinto ferial del Berrocal, con el baile a cargo de la orquesta Pasiones.