Las atracciones de las ferias no podrán usar animales vivos por primera vez

Las ferias y fiestas de 2017, que comienzan mañana miércoles en Plasencia, serán las primeras en las que no podrán instalarse atracciones que utilicen animales vivos, como carruseles de ponis o tómbolas en las que los premios sean pájaros o peces. La nueva ordenanza municipal de tenencia y protección de animales, en vigor desde el pasado otoño, lo prohibe expresamente. El concejal de Festejos, Luis Díaz, anunció ayer que tanto la vigilancia privada como la Policía Local tienen instrucciones para velar por el cumplimiento de la normativa local sobre animales. Las únicas excepciones son los circos y los festejos taurinos.

Podemos Plasencia y varios colectivos de defensa de los animales, entre ellos Pacma y la Plataforma Defensa Animal Extremeñas, han criticado en los últimos días la iniciativa de la empresa concesionaria de la plaza de toros, Ceber Tauro, de regalar en los colegios a niños menores de 14 años 2.000 entradas para la novillada del viernes. Podemos exigió la «retirada inmediata de esta promoción» aludiendo un dictamen de Naciones Unidas que recomienda evitar la asistencia de menores a espectáculos taurinos «por las graves consecuencias que en su desarrollo educativo y emocional» puede provocar.

Luis Díaz se desmarcó ayer de esta iniciativa y dijo que ha sido «una decisión de la empresa», si bien adelantó que el Ayuntamiento no hará nada al respecto siempre que sea legal porque considera que Ceber Tauro «puede hacer lo que quiera con sus entradas».

El edil de Festejos anunció que este año habrá cinco casetas en el recinto ferial, concretamente la Caseta Joven, El Rebujito, Infame (en colaboración con el Círculo Empresarial), Decenas de Copas y la Casta Municipal. Este año vuelve a haber polémica con la caseta solicitada por un empresario en nombre de la asociación de vecinos La Esperanza, que ha sido rechazada por el Ayuntamiento porque en la petición no se ha adjuntado copia del acta de la reunión vecinal en la que se acordó solicitar la caseta. El promotor, que es el presidente de la asociación, criticó que no le hayan contestado hasta ayer pese a que registró la solicitud el 12 de mayo, por lo que ahora ya no tiene tiempo para recurrir. Dijo que llevará el asunto a los juzgados, al igual que hizo el pasado año. Otro promotor al que se ha denegado el permiso para instalar unas jaimas con barra en el Berrocal también ha puesto el asunto en manos de un abogado. El Consistorio dice que es porque existe una relación laboral con el Ayuntamiento.

En cuanto a la programación oficial de las ferias, Luis Díaz reconoció que en el programa que se ha repartido hay algunos errores. En la novillada del viernes no intervendrán dos toreros, sino tres, y el tobogán de agua anunciado para el sábado en la calle del Rey no se va a instalar por motivos de seguridad. A cambio se amplía hasta la tarde del sábado la fiesta infantil en el parque de La Coronación.

El jueves y el viernes en la Plaza Mayor habrá orquestas en vivo desde las 17.00 hasta las 22.00 horas. El sábado a las 13.00 se celebrará una tamborrada seguida de animación de charangas, hasta que a las 18.00 empiece la actuación del grupo rociero El Don del Aire, seguida por un concierto de King África a partir de las 20.30. Estos dos eventos están organizados por la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor. El domingo sólo habrá charangas.