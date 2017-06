La Policía refuerza la vigilancia para que no se tire la basura a deshoras

No es un problema nuevo, pero en los últimos meses se está acentuando. Desde que en otoño de 2011 se implantó en las calles de intramuros el sistema de contenedores de quita y pon siempre ha habido quien, sin esperar a la hora a la que se colocan lo recipientes, saca la basura y la deja en plena calle. La empresa concesionaria de limpieza mantuvo la semana pasada una reunión con el gobierno municipal y la Policía Local para tratar de atajar estos comportamientos.

Lo que se va a hacer en primera instancia es reforzar la vigilancia policial, ya que las zonas y las horas en las que aparece la basura están bastante bien definidas por los servicios de limpieza. El objetivo es sorprender a los infractores en el momento, ya que de lo contrario resulta muy difícil determinar quién el responsable, aunque existen métodos para hacerlo.

Ya a finales de 2011, poco después de implantarse los contenedores de quita y pon, la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras anunció que investigaría, bajo la supervisión de la Policía Local, la procedencia de las bolsas de basura que algunos vecinos arrojaban en la vía pública en lugar de depositarlas en los contenedores correspondientes.

No se descarta recurrir a analizar el contenido de las bolsas para localizar a los responsables

El gobierno municipal dijo entonces que esta medida se hacía necesaria ante la actitud incívica de algunos vecinos, sobre todo del centro histórico del municipio, que en lugar de acercarse hasta el lugar donde se ubican los contenedores dejaban abandonadas las bolsas de basura en mitad de la calle.

En este sentido, los operarios de la limpieza, en presencia de la Policía Local, tenían autorización para abrir las bolsas para buscar algún indicio que ayudase a determinar quién ha decidido dejar tirada la basura en la calle. En el supuesto de que las pistas fueran inequívocas de la procedencia, la Policía Local procedería a la apertura de un expediente sancionador.

El gobierno local aseguró que se trataba de una medida «completamente legal» que se pondría en práctica ante casos flagrantes como los que se estaban dando, con la presencia de bolsas de gran tamaño en el centro de céntricas calles, en distintos puntos de la Plaza Mayor y en lugares de interés patrimonial y turístico del casco histórico.

Ahora el Ayuntamiento no ha confirmado que vaya a utilizar ese mismo procedimiento, sino que prefiere recurrir a la vigilancia, aunque no se descarta si el problema persiste y los infractores no son localizados por la Policía Local.

El sistema de quita y pon en el centro comenzó en octubre de 2011 con la instalación de 57 contenedores. El Ayuntamiento repartió a los vecinos un mapa informativo en el que se localizaban los puntos en los que estaban, así como del horario de recogida, que se mantenía. En el centro también sigue existiendo la recogida de cartones puerta a puerta para los comerciantes y de vidrios para los hosteleros.