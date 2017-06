Llega el dinero, faltan las obras

El pasado 24 de mayo se cumplieron dos años de las elecciones municipales de 2016, a las que el PP de Plasencia concurrió con una batería de promesas plasmadas en su programa electoral. La mayoría de ellas, al menos las que se pueden concretar en actuaciones específicas, siguen pendientes de llevarse a cabo una vez alcanzado el ecuador de la legislatura, si bien algunas de las más importantes, como la reforma de Martín Palomino, la residencia de mayores de los pabellones militares o los nuevos aparcamientos de la calle Velázquez y Eulogio González ya disponen de financiación, y el gobierno de Fernando Pizarro está a la espera de que se hagan realidad en la segunda mitad de su mandato.

Si el programa electoral del PP se divide en bloques, el apartado de infraestructuras y dotaciones varias es sin duda el que más se ve y, por lo tanto, el más fácil de juzgar si se cumple o no. La mejora de los accesos de la ciudad era el primer punto de ese capítulo, pese a que la competencia no es municipal, y se puede decir que se ha cumplido ha medias. El desdoblamiento de la Ex-370 hasta la A-66, acometido por la Junta, se va a abrir este verano. Tanto el ejecutivo autonómico como el Ministerio de Fomento han recogido al fin en su presupuesto el dinero necesario para la reforma integral de Martín Palomino y la avenida de España, si bien hay no hay fecha ni para el proyecto ni para la obra porque sigue sin firmarse el convenio entre administraciones. Tampoco hay noticias de la mejora del acceso norte desde la N-630, más allá de que Fomento ha vuelto a presupuestar por segundo año consecutivo la redacción del proyecto.

También hay ya dinero para otra promesa, la residencia de los pabellones y la adecuación de su entorno, concretamente cinco millones de los fondos europeos DUSI aprobados hace pocas semanas. Lo mismo ocurre con los prometidos aparcamientos de Velázquez y Eulogio González. Además, la Junta ha incluido en su Plan de Infraestructuras Educativas el nuevo colegio de las huertas de La Isla y la reunificación del colegio San Miguel.

El PP ha logrado aplazar la deuda principal de las huertas, pero no pagar los intereses con terrenos

Faltan infraestructuras prometidas como el nuevo acceso al hospital o el vial hasta la Ronda Sur

Pero del resto de promesas en infraestructuras no se sabe nada, y ahí entran desde un nuevo acceso al hospital Virgen del Puerto hasta el nuevo vial que una la avenida de España con la Ronda Sur, pasando por la ordenación integral del entorno del parque de la Coronación o la rehabilitación para un nuevo uso de la antigua piscina climatizada. La reforma integral de Sor Valentina está a falta de ejecutar la tercera fase.

Sí está cumplida la promesa de reformar el entorno de la Puerta del Sol, así como la de mejorar el acceso al centro de salud de San Miguel. En cambio, no se ha hecho la anunciada glorieta entre Dolores Ibárruri y La Mazuela, ni tampoco la de la avenida del Valle.

Economía local

En el terreno económico el principal problema es, como bien se sabe, la deuda de las huertas de La Isla. En ese sentido el gobierno local ha conseguido que el Ministerio de Hacienda le aplace tres años la devolución del rescate de 24 millones de euros a condición de que las cuentas estén saneadas y con superávit en 2021, pero en cambio no ha logrado que los propietarios le permitan pagar con suelo los cerca de 15 millones de euros de los intereses, que deberá empezar a abonar en 2018.

Sí se ha reducido el endeudamiento, pero en cambio la promesa de reducir los impuestos locales no se ha cumplido, al menos en el principal de ellos, el IBI, que en estos dos primeros años de legislatura se ha incrementado un 11%. Tampoco se han eliminado las diferencias fiscales vinculadas a las zonas de residencia. Lo que sí se ha hecho es aumentar el ahorro en gasto corriente y en las licitaciones de servicios y obras.

Otras promesas recogidas en el programa en el ámbito económico y fiscal, como buscar «proyectos empresariales viables» o «simplificar los trámites burocráticos» son más vagas y resulta difícil determinar hasta qué punto se han cumplido. Las hay más concretas, como crear la figura del gestor de patrimonio municipal, lo cual no se ha hecho.

En el apartado social, una de las medidas anunciadas era la creación de una ludoteca que sirva para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, que no se ha puesto en marcha. Sí se ha abierto por fin el edificio de Servicios Sociales.

En lo relativo al turismo, ha abierto al público tras sacarse su gestión a concurso el Centro de Recepción del Viajero del Norte de Extremadura, pero no se han puesto en marcha las anunciadas rutas nocturnas que iban encaminadas a aumentar el número de pernoctaciones. El Plan Director de la Muralla está terminado desde hace meses, pero nada se sabe de su contenido porque aún no ha sido presentado en público.

Las actuaciones en cultura y juventud tampoco son fáciles de analizar en términos de cumplimiento o no de promesas, aunque algunas de ellas sí se han llevado a cabo, como la apertura del nuevo Archivo Municipal en la calle Zapatería. También se ha impulsado la Noche Abierta, como dijo el PP en el programa, pero en cambio ni se han creado ayudas directas para nuevos artistas ni se ha puesto en marcha una feria anual de asociaciones juveniles.

Los servicios municipales ocupaban también un espacio destacado en el programa electoral de 2015. Como se anunciaba en él, el Gobierno de Pizarro ha implantado nuevas mejoras en eficiencia energética, sobre todo en la iluminación callejera, pero en cambio no ha iniciado el plan integral de rehabilitación de parques y zonas verdes, y no ha creado nuevos senderos por la zona del Berrocal ni rutas verdes en la zona norte desde Donantes de Sangre hasta la presa. Tampoco ha incrementado la presencia a pie de la Policía Local en los barrios ni ha ampliado a 24 horas el retén policial de la calle del Rey. Los agentes tutores directamente han desaparecido tras prohibirlos la Junta.

Deportes

En deportes el Ayuntamiento ha seguido colaborando con casi todos los eventos que organizan los clubes y asociaciones, y ha mantenido el Circuito Solidario con una prueba al mes por una buena causa. También ha reparado el parqué del pabellón municipal y ha sustituido parte del equipamiento. Sin embargo, en estos dos años no ha acometido la prometida reforma del campo de fútbol de Los Pitufos ni ha ampliado los aparcamientos de la piscina bioclimática, si bien esta última obra está prevista en breve.

Las promesas relacionadas con la innovación fueron variadas en la campaña de 2015 y la mayoría de ellas poco concretas. Sí se ha mejorado por medio de la fibra óptica la conexión entre los edificios municipales, pero en el servicio de autobuses urbanos no se han puesto en marcha los vehículos verdes ni se han implantado en las paradas los panes electrónicos de información.