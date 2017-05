Pizarro quiere el visto bueno de la Junta antes de modificar el PGM de la sierra

El Ayuntamiento de Plasencia no se opone en principio a la modificación del Plan General Municipal (PGM) que han propuesto los vecinos de Santa Bárbara, pero quiere saber antes qué opciones reales hay de que el cambio supere el filtro de la Junta de Extremadura. El alcalde, Fernando Pizarro, anunció ayer que pedirá una reunión con responsables autonómicos de urbanismo y medio ambiente, a la que asistirán también representantes de los propietarios, como paso previo a llevar el asunto al pleno.

La propuesta de los vecinos de Santa Bárbara, elaborada por el arquitecto y exconcejal de Urbanismo Juan Antonio Álvarez, ha sido ya sometida a un primer análisis por parte de los técnicos municipales y, según dijo el alcalde, «las noticias no son malas». Sin embargo Pizarro considera que no tiene mucho sentido aprobar la modificación en pleno sin saber qué piensan al respecto los técnicos autonómicos, ya que es la comisión regional de urbanismo la que tiene la última palabra.

«Queremos ir de la mano con la Junta de Extremadura en este asunto», afirmó el alcalde, quien apuntó que de ese modo, si la Junta ve viable la modificación pero detecta errores, se podrán introducir en la propuesta los cambios necesarios antes de que llegue al pleno municipal. Pizarro dijo que ya ha mantenido conversaciones informales sobre este asunto con la consejera de Medio Ambiente y Territorio, la directora general de Urbanismo y el consejero de Infraestructuras, si bien este último no tiene competencias directas en materia urbanística.

El alcalde asegura que «la primera impresión de los técnicos municipales de urbanismo no es negativa»

La propuesta, presentada los por propietarios de viviendas ilegales el pasado 19 de mayo, consiste en modificar el PGM para que sea menos restrictivo respecto a las construcciones de la sierra de Santa Bárbara que pueden acogerse a los procesos de regularización previstos en la Ley del Suelo de Extremadura. En concreto, piden que el suelo calificado como protegido paisajístico pase a tener el mismo tratamiento que el no urbanizable común, pero únicamente a efectos de la regularización de las viviendas ya construidas, no del uso del suelo. No quieren por lo tanto una recalificación, sino tan solo que se cambien las llamadas 'directrices de ordenación', lo cual permitiría iniciar el procedimiento de regularización de las casas, eso sí, siempre bajo las condiciones que establece la Ley del Suelo, entre ellas que todos los costes derivados del proceso deben ser asumidos por los propietarios.

Los propietarios esperan además que este procedimiento administrativo sirva también para suspender de manera cautelar las órdenes firmes de derribo que pesan sobre varias decenas de estas viviendas. Así lo han solicitado ya por medio del despacho de abogados que les representa al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cáceres.

Mientras tanto, el alcalde ha señalado que los expedientes de disciplina urbanística que se encuentran en marcha continúan su curso y que lo normal será que se sigan emitiendo órdenes de derribo. También asegura que se han empezado a imponer las primeras multas coercitivas a algunos propietarios.