La Asociación Oncológica aún reclama a Plasencia 23.000 euros de la Marcha Rosa

El Ayuntamiento de Plasencia todavía no ha ingresado a la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex) los más de 23.000 eurosrecaudados por la venta de los dorsales para participar en la Marcha Rosa, lo que está complicando la participación del colectivo en algunas de sus actividades.

La delegada de Aoex en Plasencia, Maribel Carpintero, ha señalado en rueda de prensa que desde el ayuntamiento se informó en fechas "antes de la celebración de la marcha que si organizaba el ayuntamiento el dinero tenía que ingresarse en las cuentas municipales" tras el aviso recibido por la intervención municipal. Tras resolver la complicación "de llevar cada semana lo recaudado" se acordó que tras la firma de un convenio se reintegraría la cantidad recaudada.

"El convenio ya se ha firmado", ha declarado Carpintero, pero la Aoex de Plasencia sigue sin recibir esos fondos y de ahí las complicaciones actuales de la asociación, que ha tenido que adelantar ya el importe destinado a las fiestas lúdicas en la planta de oncología infantil. Tampoco ha podido colaborar con la investigación contra el cáncer y va realizando sus actividades con los recursos con los que cuenta.

La delegada de Aoex en Plasencia ha dicho que "no se entiende" que aún no se haya ingresado el dinero, que "no es suyo, ni nuestro", sino que es "de los ciudadanos que lo han aportado para actividades infantiles, investigación y actividades" ya que la Aoex Plasencia "sólo lo gestiona".

A pesar de tener la "seguridad" de que finalmente el dinero llegará, también da por seguro que el ayuntamiento de Plasencia "no volverá a organizar la Marcha Rosa", de tal forma que este año se realizará de manera independiente con el apoyo de asociaciones y otras instituciones.