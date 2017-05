Plasencia busca más mujeres policía

plasencia. Las mujeres policía local de Plasencia son pocas -cinco en una plantilla de 72-, y quieren ser más. Creen que el motivo de que sean tan escasas las chicas que se presentan a las pruebas es sobre todo la falta de información, una idea errónea y distorsionada que la sociedad en general tiene del trabajo que se lleva acabo en este cuerpo. Para tratar de cambiar esa imagen han puesto en marcha un programa de puertas abiertas para que todas las mujeres que estén interesadas puedan acudir a la jefatura de la Policía Local, donde ellas les mostrarán las instalaciones y les explicarán cómo es el día a día de su trabajo. La primera de estas jornadas abiertas será el próximo miércoles día 24 a las 20.30 horas.

Las cosas han cambiado mucho desde que Isabel Ramos se convirtió hace 34 años en la primera mujer policía de Plasencia. Ni la sociedad ni la propia institución son los mismos. Ella fue una pionera que tuvo que luchar contra los prejuicios, a lo cual le ayudó su férrea voluntad de ingresar en el cuerpo. Le venía de familia, ya que es hija, nieta y hermana de policías. «Yo tenía muy claro desde muy jovencita lo que quería ser, así que me preparé a conciencia y conseguir entrar», señala. Al principio la sensación era un poco rara en una pequeña ciudad de provincias donde nunca se había visto a una mujer con el uniforme de policía. «La verdad es que la gente se me quedaba mirando como a un mono de feria», bromea. «Pasaba algo curioso, y era que los hombres se dirigían a mi compañero y las mujeres tendían a venir a mí a preguntarme. Eso es algo que ya no ocurre». Sus compañeros policías la cuidaban e intentaban protegerla, y hasta el alcalde se negó al principio a que hiciera turnos de noche, pero ella exigió el mismo trato que a los demás.

Gema Moretón, desde hace años con su plaza en Plasencia, también fue pionera en su día al ser la primera mujer policía que hubo en Coria. Ella opina que, aunque los tiempos han cambiado, las mujeres policía tienen continuamente la sensación de que han de estar siempre demostrando «un poco más» que los hombres que valen para el trabajo, como si de entrada muchas personas las juzgaran de antemano con cierto resquemor.

Isabel Ramos Primera policía de Plasencia Gema Moretón Policía desde hace 17 años «A lo mejor yo tengo menos fuerza que mi compañero, pero tengo otras cualidades» «Sabemos que hay muchas chicas que tienen interés en presentarse, pero no se animan a dar el paso»

Las pruebas que ahora mismo están en marcha en Plasencia para cubrir una plaza de policía local son un buen ejemplo de lo que tratan de transmitir las agentes. De los 38 admitidos para la selección únicamente seis eran mujeres, y de ellas tan solo tres se han presentado finalmente a las dos pruebas realizadas hasta el momento, que han sido el psicotécnico y el examen médico.

«Sabemos que en Plasencia y en los pueblos hay muchas chicas que tienen interés, que les llama la atención la posibilidad de ser policía, pero no se animan a dar el paso», apunta Gema Moretón. «Lo que queremos es que pierdan ese miedo y explicarles que es un trabajo que pueden hacer perfectamente». Isabel Ramos apunta que, de hecho, las mujeres son imprescindibles en el cuerpo, especialmente para tratar determinados asuntos, como los relacionados con menores o violencia de género, donde muchas de las víctimas se sienten más cómodas en presencia de una mujer. «A lo mejor yo tengo menos fuerza que mi compañero hombre, pero tengo otras cualidades que son necesarias en la policía», señala Isabel Ramos.

Las policías locales de Plasencia ya fueron las encargadas de organizar en mayo de 2016 el primer encuentro regional de mujeres policía, que reunió a medio centenar de agentes, entre ellas Ana María Torres, de Badajoz, a la que se rindió un homenaje por ser la de más antigüedad de Extremadura. Este año se ha celebrado en Cáceres el segundo encuentro de estas características. Actualmente hay 99 mujeres entre los 1.400 policías locales que trabajan en Extremadura.

Grupo de Whatsapp

La situación no es muy diferente en otros cuerpos, donde las mujeres son incluso menos. En la Policía Nacional de Plasencia hay dos y en la Guardia Civil una. «Hasta tenemos un grupo de Whatsapp entre nosotras», apunta Gema Moretón. Las cinco policías locales representan bajo porcentaje del total de la plantilla, inferior a la media nacional.

La jornada informativa del miércoles será abierta al público en general y no hará falta inscripción previa. Después las sesiones se llevarán a cabo una vez por semana hasta el 29 de junio, aunque para esas sí será necesario apuntarse. Se interrumpirán durante el verano y se reanudarán el 20 de septiembre. Los requisitos para las mujeres que aspiran a ser policía local son tener al menos 17 años y una estatura de 1,57 metros. Además deben estar en posesión del título de Bachillerato, FP Superior o equivalente. «De hecho el primer consejo que les doy es siempre que estudien y se saquen el título», apunta Isabel Ramos.