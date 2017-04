Una gasolinera que se reinventa como nuevo espacio para exposiciones

Su idea, convertir una estación de servicio en espacio expositivo, fue la ganadora en el concurso convocado por Cepsa Extremadura entre las gasolineras que tiene en la región. Pero Manuel Díaz, un empleado de la estación de servicio ubicada en la avenida de Salamanca, junto al Hostal Real, no se conformó con ello y quiso hacer realidad su idea ganadora.

«Se lo propuse a mis jefes, me dieron permiso y me puse a trabajar», resume. «Siempre me han encantado la fotografía y mi ciudad y, por eso, llevo años recopilando imágenes de Plasencia de todas las épocas posibles», relata Manuel.

En torno a 60 de esas imágenes forman la primera exposición al aire libre en la gasolinera de la avenida de Salamanca. «En total son 16 murales confeccionados con dos, tres o cuatro fotografías, que mostramos en las columnas de la estación», explica.

Imágenes que muestran la evolución de Plasencia a lo largo del siglo XX, desde el Cachón a la Plaza Mayor pasando por Sor Valentina, la calle del Sol y diversos edificios emblemáticos. «La mantendremos hasta finales de mayo, porque la verdad es que está gustando mucho, está siendo muy bien acogida», concluye.

Tanto es así que sus jefes se plantean después que el original espacio expositivo siga albergando otras iniciativas. La próxima ya está decidida y estará protagonizada por los algunos trabajos que realizan los usuarios de Placeat.