Empresas turísticas reclaman promoción externa y un plan de señalización para la ciudad

plasencia. «La asignatura pendiente sigue siendo la estacionalidad, porque lo cierto es que desde noviembre a marzo la ocupación es muy baja», afirma Pepa Quesada, presidenta de Alojamientos, Turismo y Plasencia (Altup).

La asociación, que cuenta con una veintena de empresas locales del sector turístico, ha solicitado por eso al Ayuntamiento que trabaje en la promoción de la ciudad más allá de las fronteras extremeñas. «Porque para romper la estacionalidad, para lograr visitantes durante todo el año, se tiene que dar a conocer Plasencia, se tiene que trabajar por ello en la promoción externa», destaca Pepa Quesada.

Para ello también han reiterado al alcalde, Fernando Pizarro, con el que se han reunido esta semana, la necesidad de contar con un técnico municipal de Turismo que se ocupe de planificar la promoción y elaborar una calendario de actividades durante todo el año, «algo que consideramos imprescindible para potenciar el turismo local y para el que hemos ofrecido nuestra colaboración». Quesada asegura que hay buena disposición por parte del Ayuntamiento para trabajar con el sector en favor del turismo, uno de los motores económicos de la ciudad del Jerte, «pero para avanzar de verdad seguimos reclamando planificación y promoción», defiende la presidenta de Altup.

Sin olvidar el plan de señalización que la agrupación de alojamientos placentinos lleva años reclamando. «Sabemos cuál es la situación económica del Ayuntamiento y los años de crisis que llevamos, pero la ciudad en general y el sector turístico en particular requieren un plan de señalización».

Según Pepa Quesada, «hace más de 15 años ya que no se renueva el que hay ni se instala una nueva señal, y esto urge que se haga porque es necesario dar visibilidad a los recursos con los que contamos; no puede ser que no estén indicados el Centro Universitario, el hospital, la Virgen del Puerto ni los establecimientos turístico que han nacido en la última década».

Desde el punto de vista de Altup, la señalización de los recursos turísticos en la ciudad del Jerte es otra de las asignaturas pendientes.

«Estamos hablando de que en la actualidad no hay indicación alguna que anuncie al visitante espacios de interés como la Iglesia de la Magdalena o el yacimiento arqueológico de Santo Tomé, entre otros». Espacios que para la agrupación de alojamientos son de interés tanto para los visitantes como para los placentinos y, sin embargo, «hoy siguen sin la adecuada señalización». Quesada reconoce, no obstante, que el Ayuntamiento trabaja para conseguir fondos con los que poder llevar a cabo este plan de señalización, consciente de su necesidad. «Sabemos que han solicitado fondos europeos y que, si se reciben, nos han confirmado que la señalización es una de las actuaciones previstas».

Altup busca con sus peticiones conseguir que el turismo sea un motor económico todo el año, más allá de la primavera.