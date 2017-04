El PSOE denuncia que los puestos de los mercados deben más de 75.000 euros

plasencia. Dada la complicada situación económica que atraviesa el Ayuntamiento, tras la sentencia de las huertas de la Isla, el PSOE quiso denunciar ayer públicamente la dejadez municipal en lo referente a la recaudación. Al menos, la que atañe a los puestos de los mercados, de los 150 de la avenida de la Hispanidad y los 60 aproximados que se instalan los martes y viernes en la Plaza Mayor. Según la denuncia pública realizada ayer por el grupo socialista, la deuda acumulada de estos puestos supera los 75.000 euros.

«Es la cifra que nos trasladan fuentes municipales, aunque la empresa concesionaria del control y gestión de los puestos la sitúe en 11.350 euros», declaró ayer la concejala socialista Nuria López.

También que más allá de las cifras, «lo que está claro es que el Gobierno local conoce por parte de la propia concesionaria que existen problemas para llevar a cabo el control de los puestos y, sin embargo, no está haciendo nada al respecto». En este sentido, indicó que su grupo lleva esperando más de un mes un informe que detalle los números y, «por eso, ante la falta de respuesta, hemos querido denunciar públicamente la situación». Porque, según sus datos, la empresa recibe anualmente 48.000 euros para llevar a cabo la gestión de los puestos de los mercados por los que se deben recaudar también al año 91.500 euros. «Pero si resulta que la deuda acumulada supera los 75.000 euros, entendemos que se tiene que analizar la situación y solucionarla», agregó Nuria López.

Desde su punto de vista no solo porque los números no les cuadran, sino también porque han comprobado que se están produciendo múltiples incumplimientos de la ordenanza que regula los puestos. «Sus autorizaciones no están expuestas al público como tiene que ser, no respetan el tamaño de los puestos, exponen mercancías fuera de ellos, tienen a la venta productos de alimentación, las furgonetas están aparcadas dentro del recinto, no se respeta la puerta de emergencia del centro de alzhéimer...», detalló la edil socialista.

Por todo ello exigieron ayer públicamente al equipo de gobierno que lidera Fernando Pizarro que analice la situación y resuelva las múltiples deficiencias que se están produciendo en la gestión y control de los puestos de los mercados y, en consecuencia, la deficitaria recaudación.

Una situación en definitiva que el PSOE reclama que se aclare antes de que se lleve a cabo la nueva adjudicación del servicio, que se está tramitando en la actualidad.

Por otro lado, el portavoz socialista David Núñez anunció ayer que su grupo presentará una moción en el próximo pleno para que se retiren las medallas de oro de la ciudad concedidas «al dictador Francisco Franco Bahamonde con fecha 19 de junio de 1945, 8 de noviembre de 1964 y 8 de noviembre de 1971 de esta Corporación, derogando y dejando sin efecto las citadas distinciones a todos los efectos, así como los acuerdos y actos administrativos que de los mismos se derivasen, por no ser merecedor de las mismas». También que se dé publicidad del acuerdo para que lo conozca la población y que se remita una certificación del acuerdo plenario a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura.

Por último, Núñez adelantó ayer que el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, mantendrá el próximo 3 de mayo un encuentro con empresas relevantes de la ciudad, «para escuchar sus necesidades y posibilidades de crecimiento, dado que la zona norte extremeña es la única en la que no se está generando empleo».