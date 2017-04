Artistas Solidarios estrena el sábado en el Alkázar 'Deja que entre el sol', su nuevo musical

El colectivo Artistas Solidarios Placentinos estrenará este sábado a las 21.00 horas en el teatro Alkázar 'Deja que entre el sol', un nuevo espectáculo en el que incluyen temas de 11 musicales y participan cerca de un centenar de personas, según dijo ayer en la presentación su presidente, Jesús Muñoz Pascual. La entrada cuesta cinco euros y la recaudación irá íntegramente a Proyecto Hombre.

El hilo conductor del espectáculo ha sido creado por la propia asociación, en el que se hace un repaso de canciones de once musicales como Los Miserables, Grease, Mamma Mía, Jesucristo Superstar o We Will Rock You. En 'Deja que entre el sol' participan ocho solistas, así como el coro Cum Iubilo, la escuela de danza de la Diputación de Cáceres y la Escuela de Danza Plantagenet, además de tener música en vivo a cargo de Los Dogos.

Los costes de la producción están «patrocinados por empresas, que son las que compran los palcos» y de esta manera se puede destinar la recaudación a la ONG de deshabituación de adicciones a sustancias, apuntó Jesús Muñoz Pascual.