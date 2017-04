El TSJEx da argumentos a las auxiliares domiciliarias para exigir un mejor salario

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que le ha dado la razón a la auxiliar de ayuda a domicilio que reclamó cobrar un salario equivalente al fijado en el convenio municipal para el Grupo E abre una puerta para que resto de trabajadoras de este colectivo en el Ayuntamiento de Plasencia pueda conseguir lo mismo. Así lo consideran diversas fuentes municipales y también el abogado del sindicato UGT Jesús Bermejo, que ha llevado el caso, y que plantea la posibilidad de presentar una demanda colectiva para que las cerca de 60 auxiliares que prestan el servicio obtengan un incremento salarial que supondría casi doblar sus sueldos actuales.

Las auxiliares de ayuda a domicilio son trabajadoras eventuales contratadas por el Ayuntamiento por medio de planes de empleo que subvenciona la Junta de Extremadura. La categoría no viene recogida en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal, lo que ha servido siempre al gobierno local como argumento para no aplicar a estas empleadas el convenio colectivo y como justificación para pagarles únicamente el salario mínimo, que actualmente es de 707 euros mensuales.

En otoño de 2015 uno de esos planes de empleo de la Junta desapareció, de modo que para que el servicio de ayuda a domicilio no se viera alterado el Ayuntamiento contrató a 11 auxiliares con fondos propios por un periodo de seis meses, pagándoles también el salario mínimo. Una de esas trabajadoras consideró entonces que, al no depender ya de un plan de empleo regional, estaba en su derecho de reclamar que se le aplicara el convenio, y así lo hizo. Primero ante el propio Ayuntamiento, que rechazó su petición, y después en el juzgado, pidió que se le asignara el mismo salario que a los empleados municipales del Grupo E, concretamente el del puesto de limpiadora, por entender que era el más parecido al de auxiliar dentro de los recogidos en la RPT.

El Juzgado de lo Social de Plasencia le dio la razón. El Ayuntamiento recurrió al TSJEx, que hace unas semanas ratificó el fallo de primera instancia. Lo que vienen a decir ambas sentencias es que las auxiliares de ayuda a domicilio son trabajadoras municipales y por lo tanto se les debe aplicar el convenio colectivo, independientemente de dónde proceda el dinero con el que se les paga. Se puede interpretar por lo tanto que no sólo las contratadas con fondos propios tienen derecho a cobrar como Grupo E, sino todas las trabajadoras de ayuda a domicilio.

Las otras 10 auxiliares contratadas por el Ayuntamiento en otoño de 2015 ya llevaron sus casos al juzgado después de que saliera la primera sentencia favorable a su compañera. El gobierno local, que ha renunciado a recurrir al Supremo, anunció hace unos días que a todas ellas se les va a aplicar el criterio fijado por el TSJEx. Pero UGT quiere ir más allá y conseguir que no sólo ellas, sino todas las auxiliares cobren según convenio, de modo que se está planteando presentar una demanda colectiva. El alcalde, Fernando Pizarro, ha reconocido que su reivindicación es «justa» y ha anunciado que, por el momento, intentará negociar con la Junta para que incremente la cuantía de los planes de empleo. Si eso no funciona, buscará «alternativas», entre las que no quiso precisar si figura una posible privatización del servicio.

330.000 euros más

Reconocer a todas las auxiliares de ayuda a domicilio el mismo sueldo que cobran las limpiadoras supondría un sobrecoste importante para las arcas municipales. Ahora mismo hay 53 trabajadoras en el servicio que perciben el salario mínimo de 707 euros al mes procedentes de los planes de empleo de la Junta. Todas ellas pasarían a cobrar cerca de 1.200, de modo que el Ayuntamiento tendría que abonar cerca de 330.000 euros de más cada año con sus propios fondos, sin contar pagas extras. Además tendrían derecho a que se les aplicase el convenio colectivo en toda su extensión.

Conseguir un salario digno es una reivindicación desde hace años de las auxiliares de ayuda a domicilio en Plasencia, las cuales han llevado a cabo varias movilizaciones y protestas, sin ningún resultado. Ahora son los tribunales los que abren la puerta a la posibilidad de acabar con lo que tanto ellas como algunos partidos de la oposición, en especial y de manera insistente Plasencia en Común (antes Izquierda Unida), han venido denunciando como una «discriminación» a la que es necesario poner fin.