La Junta niega que suba el absentismo tras desaparecer los agentes tutores

El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha negado que en los colegios placentinos se haya producido este curso un incremento del absentismo escolar tras la desaparición del programa de agentes tutores, como publicó el 25 de febrero este diario citando fuentes de la Policía Local y de los propios centros escolares afectados. Según Rodríguez de la Cruz, en el presente curso tan solo hay constatados cuatro casos de absentismo, frente a los 11 que se declararon el pasado año.

La información publicada en febrero hacía referencia a que se había detectado un repunte en algunos centros -los de mayor alumnado gitano- del absentismo de tipo intermitente, es decir , el que no implica ausencias prolongadas, pero sí frecuentes y por motivos injustificados. La Policía Local considera que el programa de agentes tutores, que conocían la realidad de cada centro, era muy eficaz para combatir con rapidez precisamente esa clase de absentismo, más incluso que el protocolo establecido por la Junta de Extremadura.

El secretario general de Educación aseguró que existe una mala interpretación sobre las órdenes dadas a los centros en relación a los agentes tutores. Afirma que lo que no están autorizados a hacer los policías locales es a actuar en casos de acoso escolar, puesto que al hacerlo invadían las competencias de los profesionales educativos, y además en el caso de que se requiriese una actuación de las fuerzas del orden la que tendría que intervenir es la Policía Nacional.

El absentismo sí es competencia de la Policía Local, pero según Educación siempre siguiendo el protocolo

Cuestión distinta, según Rodríguez de la Cruz, es el absentismo escolar, que sí es competencia de los ayuntamientos y por lo tanto de las policías locales, que en todo caso deben actuar siempre a requerimiento de la comisión correspondiente, tal y como establece el protocolo regional. Sobre la asignación de un policía concreto para cada centro, que era una de las principales características del programa de agentes tutores, el secretario de Educación dice que no hay ningún problema para que se haga de esa manera si el Ayuntamiento lo considera oportuno.

Los datos de absentismo en Plasencia ofrecidos por Rodríguez de la Cruz están actualizados a principios de febrero y se refieren a los casos de ausencia prolongada de alumnos, ya que según afirma «esa es la definición de absentismo escolar». Las otras, las de carácter más puntual, no tienen la consideración de absentismo, si bien aseguró que en cualquier situación en la que los responsables de los centros consideren que se están produciendo ausencias no justificadas pueden recurrir a la Policía Local para que intervenga, eso sí, «siempre fuera del centro educativo», es decir, realizando las pesquisas necesarias para localizar a los menores o visitando sus domicilios.

La Consejería de Educación argumentó para prohibir los agentes tutores al inicio del curso en los centros educativos que se trataba de una figura «alegal», no contemplada en ningún reglamento. Declaró nulos todos los convenios entre la Policía Local y los centros aduciendo que los directores no tenían potestad para alcanzar ese tipo de acuerdos, y dijo que los agentes estaban usurpando funciones que les correspondían a los docentes y al personal de apoyo. Incluso acusó a los agentes tutores de Plasencia de haber entrado a un instituto de la ciudad a interrogar a un alumno en un caso de acoso escolar, y dijo que la imagen de policías armados no es apropiada en el interior de un centro educativo y que había recibido quejas al respecto.