San Miguel, el colegio disperso

Todos los padres que tienen más de un hijo en el colegio público San Miguel se tropiezan tarde o temprano con el mismo problema: recorrer tanto a la entrada como a la salida en el menor tiempo posible la distancia que separa los edificios en los que se encuentran las aulas. Son tres recintos repartidos por un barrio en el que además a menudo resulta difícil encontrar aparcamiento, una dispersión que genera todo tipo de problemas no sólo a las familias, sino también al profesorado y al personal auxiliar.

La distribución actual del colegio San Miguel es la siguiente: en los dos edificios principales de la plaza del Ahorro se encuentran las aulas de primero, segundo y tercero de primaria, y las de segundo curso de infantil. A unos 600 metros de allí, cerca ya del paseo de la Ribera, están primero y tercero de infantil, y por último en otro edificio que se encuentra tras el campo de fútbol se ubican las aulas de cuarto, quinto y sexto de primaria.

«Tenemos más de cien alumnos en cada uno de los edificios y es una locura para todos; hemos tenido familias con tres hijos y cada uno de ellos estaba en un edificio diferente». Así lo describe el director del colegio, Fernando Iglesias, quien señala que esta dispersión genera toda una batería de problemas, que van desde el caos que se produce a la entrada y la salida, hasta la necesidad de contar con dos conserjes. También necesitan tres calderas de calefacción y multiplicar el personal de la limpieza, lo que incrementa el gasto para el Ayuntamiento. Los profesores tienen que 'viajar' a menudo entre los diferentes recintos para impartir las clases, y los alumnos de dos de los edificios se ven obligados a recorrer todo el barrio 'en procesión' a partir de las dos de la tarde acompañados por monitores para acudir al comedor escolar, que se encuentra en el otro inmueble.

Hay familias con hijos en varios edificios y los niños recorren medio barrio andando para ir al comedor

Los padres

La asociación de madres y padres apunta además otros problemas, como la desconexión que se genera entre alumnos, docentes y padres, edificios que carecen de acceso directo a servicios como la biblioteca, el gimnasio o la dirección, y la descoordinación que se puede producir en caso de emergencia. A principios del presente curso, la ampa llevó a cabo una campaña de envío de cartas a las autoridades regionales escritas por los alumnos en las que se les explicaban las dificultades que la dispersión genera en el día a día de la comunidad educativa y en el normal funcionamiento del centro. Los destinatarios de las misivas fueron el presidente de la Junta, la consejera de Educación y los tres líderes de los partidos de la oposición en la Asamblea de Extremadura.

Esta situación, que se viene dando desde que se construyeron los nuevos edificios hace más de 15 años, tiene los días contados, puesto que la Junta de Extremadura se encuentra tramitando la agrupación del colegio en un solo recinto. El pleno del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado esta semana la cesión de los terrenos municipales necesarios para llevar a cabo la obra que permitirá que todo el centro se ubique en un mismo recinto, concretamente el que se encuentra al otro lado de la calle Cristóbal Oudrid.

La Consejería de Educación dispone así ya de todas la herramientas para sacar a concurso la redacción del proyecto y ejecutar la obra. La agrupación del colegio San Miguel se encuentra recogida en el Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020 con un presupuesto de 600.000 euros. No obstante, la Junta ya ha manifestado que seguramente será necesaria una inversión mayor, y también que esta obra es una de las prioridades que se ha marcado por la necesidad de normalizar la situación del colegio.

Fernando Iglesias señala que la noticia de que los trámites para la agrupación se encuentran avanzados ha caído muy bien entre la comunidad educativa. Cree además que la ciudadanía placentina no es muy consciente de este problema fuera de los directamente afectados en el barrio de San Miguel. «Mucha gente no sabe que estamos repartidos en tres edificios, y entre los que lo saben la mayoría piensan que son tres edificios cercanos uno al lado de otro, no que están distribuidos por todo el barrio y con tanta distancia entre ellos», apunta.