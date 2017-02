Los propietarios amenazados de derribo se unen para luchar por sus viviendas

Los propietarios de la mayor parte de las 18 casas clandestinas de la sierra de Santa Bárbara que han recibido una orden firme municipal de derribo se han unido en una plataforma para luchar por la conservación de sus viviendas. «Nuestras construcciones no son ni más ni menos irregulares que el resto de las que existen en Santa Bárbara, El Espartal o La Vinosilla», afirman los afectados en un escrito entregado a este diario, en el que aseguran estar dispuestos a presentar «una demanda conjunta y generalizada a todas las viviendas irregulares», que cifran en alrededor de un millar.

Los dueños amenazados de derribo no niegan que sus casas fueron construidas al margen de la ley, pero rechazan que se les trate de manera distinta al resto tan solo porque sus viviendas se encuentran en una finca, Viña del Carmen, que ha sido objeto de denuncia por parte de un particular. «Si un día iniciamos nuestras viviendas fue porque en ningún momento se actuó contra ninguna de las construcciones de la zona, nunca se pararon las obras, nunca recibimos una denuncia y todos los indicios llevaban a que estas construcciones se iban a reordenar con el nuevo plan general de urbanismo», señalan. De hecho, apuestan por una «modificación pactada» del PGM como la solución definitiva del problema.

Por el momento, los afectados se han puesto en manos de un abogado que ya presentó en días pasados un recurso contras las órdenes municipales de derribo. Si el Ayuntamiento no lo estima, acudirán a los tribunales. «Vamos a pelear hasta el final», avisan, y recuerdan que a día de hoy esas construcciones, algunas de ellas levantadas y habitadas hace varias décadas, «son primeras viviendas de muchos ciudadanos placentinos, jubilados y personas que han invertido en ellas sus ahorros».

Los afectados avisan de que si se quedan sin casa denunciarán las «cerca de mil» construcciones clandestinas de la ciudad

Afirman que construyeron en zona protegida porque nunca se actuó contra nadie que lo hiciera en Santa Bárbara

Entrando al fondo del asunto, la defensa de los propietarios se basa en el distinto trato que creen estar recibiendo en relación al resto de construcciones clandestinas repartidas por la ciudad, y en especial de la propia sierra de Santa Bárbara. «Según el PGM de 2015 estamos en un terreno de protección paisajística (SNUP-N7), pero queremos aclarar que esa protección se extiende por toda la sierra a ambos lados de la carretera de Jaraíz y llega hasta La Vinosilla (SNUP-N8-La Vinosilla)», apuntan, por lo que concluyen que «no es una protección exclusiva de la finca Viña del Carmen, sino que afecta incluso a construcciones oficiales, de servicio o negocios establecidos en la zona».

Los afectados unidos en plataforma insisten en que no quieren «perjudicar a nadie», pero abogan por el «principio de igualdad» y dejan clara su postura: «No vamos a permitir que nos utilicen como cabezas de turco de una situación enquistada que debía estar solucionada hace años, y vamos a luchar por nuestras viviendas, por nuestra vida». Afirman por lo tanto que los propietarios de todas viviendas irregulares tanto de Santa Bárbara como de El Espartal y La Vinosilla «están obligados a involucrarse», y piden ir todos juntos en este asunto para conseguir la regularización de todas las construcciones.

Reunión el 6 de marzo

La plataforma de afectados de Viña del Carmen ha convocado una reunión con todos los dueños de viviendas irregulares de Plasencia, que tendrá lugar en el hotel Ciudad de Plasencia el lunes 6 de marzo a las 20.30 horas, con el objeto de «avanzar entre todos hacia un final beneficioso». Ha habilitado además el correo electrónico afectadosviviendasplasencia@gmail.com, donde se pueden dejar los datos de contacto o solicitar información.

El Ayuntamiento había dado a los propietarios de las 18 viviendas de Viña del Carmen 15 días de plazo para iniciar los derribos o presenta recurso, cosa que han hecho. Si las alegaciones se desestiman, el Consistorio procederá al derribo de manera subsidiaria, o bien a imponerles una multa coercitiva mensual hasta que lleven a cabo las demoliciones y dejen el terreno en su situación original. La única manera que tendrían entonces los afectados de parar el proceso, o al menos alargarlo, sería acudir a los tribunales, cosa que ya han anunciado que harán.

Los propietarios de Viña del Carmen señalan que no responsabilizan al actual gobieno del Ayuntamiento de lo ocurrido, ya que se trata de una denuncia de un particular. «Sabemos que no son el origen del problema, pero sí la llave para su solución», dicen. Le piden por lo tanto que «no mire para otro lado», ya que «esto viene de muy atrás, es un problema heredado, pero hay que saber gestionar toda herencia».

En ese sentido, indican que conseguir un consenso para regularizar todas las viviendas clandestinas supondría una fuente de ingresos para el Consistorio, ya que «cada vivienda es un contribuyente y una aportación económica a la ciudad». Aseguran además que, desde que se hizo pública la existencia de los expedientes de derribo, están recibiendo apoyos «desde todos los sectores de nuestra ciudad».