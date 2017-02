El absentismo escolar repunta tras la desaparición de los agentes tutores

La prohibición de los agentes tutores en los centros educativos decretada al inicio del curso por la Consejería de Educación está generando un repunte del absentismo escolar en los colegios de Plasencia más afectados por este problema, que son los que tienen una mayor proporción de alumnos gitanos. La causa, según apuntan diversas fuentes de la comunidad educativa, es que los policías tutores eran muy eficaces para atajar el absentismo intermitente, que es el de alumnos que no faltan siempre a clase sino tan solo algunos días, algo en lo que el protocolo de la Junta falla porque no actúa con la suficiente rapidez.

El programa de tutores de la Policía Local, que estuvo en funcionamiento cuatro años, asignaba un agente determinado con preparación específica a cada colegio e instituto de la ciudad que lo solicitara, de modo que cuando surgía algún conflicto acudía a él, siempre el mismo, para intermediar principalmente en casos de absentismo y de acoso escolar. También asistían a dar charlas y prestar otros servicios como el acompañamiento de los alumnos en sus salidas, o controles de alcoholemia a los conductores de los autobuses en las excursiones.

«La realidad es que prácticamente se erradicó el absentismo en Plasencia, y los datos lo demuestran», apunta el intendente jefe de la Policía Local, Enrique Cenalmor, que fue el impulsor de un programa que desde el principio contó con el apoyo del gobierno local. Cuando recibía el aviso el colegio, el agente se desplazaba de manera inmediata al domicilio del alumno y en la gran mayoría de los casos el resultado era que se reintegraba a las clases. Cuando no lograban vencer la negativa familiar y la situación de absentismo se prolongaba, la Policía Local trasladaban el caso a los tribunales. En estos últimos años los juzgados placentinos han emitido 24 sentencias condenatorias contra padres que no llevaban a sus hijos a clase, muchas de ellas multas, pero también varias de hasta tres meses de prisión.

Ahora los colegios han perdido esa capacidad de respuesta inmediata y cuentan como única herramienta para luchar contra el absentismo con el protocolo de la Consejería de Educación, que antes también se aplicaba, pero cuyos resultados se notan a más largo plazo. De hecho, ni siquiera hay estadísticas actualizadas sobre el absentismo en el curso actual, mientras que antes la Policía Local contaba con información puntual, prácticamente semana a semana, sobre la incidencia del absentismo en los centros que tenían asignado agente tutor, que eran casi todos los de Plasencia.

A Enrique Cenalmor no le extraña el repunte del absentismo, al menos del intermitente, y tiene claro que es porque las familias que no están comprometidas con la educación de sus hijos se han enterado de que ya no existe la figura del agente tutor y por lo tanto se van a ver menos presionadas en el día a día para enviar a los niños al colegio. Los centros siguen solicitando la ayuda de la Policía Local, pero ya sólo en los casos que establece el protocolo autonómico, es decir, que tiene que tratarse de ausencias prolongadas antes de que les pidan intervenir, con varias decenas de faltas sin justificar acumuladas en lo que va de curso en algunos casos. Además, no hay agentes asignados que conozcan la realidad de cada centro, sino que en cada caso acude alguno de los que se encuentran de turno en esos momentos.

Figura «alegal»

La Consejería de Educación argumentó para prohibir los agentes tutores en los centros educativos que se trataba de una figura «alegal», no contemplada en ningún reglamento. Declaró nulos todos los convenios entre la Policía Local y los centros aduciendo que los directores no tenían potestad para alcanzar ese tipo de acuerdos, y dijo que los agentes estaban usurpando funciones que les correspondían a los docentes y al personal de apoyo. Incluso acusó a los agentes tutores de Plasencia de haber entrado a un instituto de la ciudad a interrogar a un alumno en un caso de acoso escolar, y dijo que la imagen de policías armados no es apropiada en el interior de un centro educativo y que había recibido quejas al respecto.

El coordinador del programa de agentes tutores, Pedro Blázquez, reaccionó recordando que ellos nunca actuaban por iniciativa propia, sino sólo cuando eran requeridos por los responsables de los centros. Criticó además el «desconocimiento» demostrado por los responsables de la consejería sobre el funcionamiento de los agentes tutores y sus funciones.

El gobierno local, por su parte, tuvo una primera reacción en la que aseguró que, pese al veto de la Junta, mantendría el programa de agentes tutores para los centros que lo solicitaran, aunque al poco admitió que no había nada que hacer cuando los directores de todos los colegios e institutos recibieron una carta de la Consejería de Educación en la que se les prohibía expresamente hacer uso de esa figura.