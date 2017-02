El representante de Hombres G niega que exista un acuerdo para actuar en Plasencia

El representante de Hombres G, Antonio Rodríguez, desmintió el pasado fin de semana a través de su cuenta de Twitter que exista un acuerdo con el Ayuntamiento para que ese grupo actúe en Plasencia el día 7 de junio, como publicó este diario el sábado tras haberlo anunciado la concejalía de Festejos.

«Deciros que este concierto a día de hoy no existe, pero deciros que iremos a Extremadura», escribió Antonio Rodríguez en respuesta a las personas que estaban compartiendo en las redes sociales el anuncio del concierto. Según fuentes conocedoras de la operación, se refería a la posibilidad de que Hombres G actúe el 20 de junio en la ciudad de Cáceres, lo que haría inviable un concierto en Plasencia el día 7.

El concejal de Festejos, Luis Díaz, achacó ayer a un «malentendido» con la empresa promotora el hecho de anunciar el pasado viernes el acuerdo para un concierto que en realidad no estaba cerrado. «Se trata de un concierto que jugaba dentro de las posibilidades que manejaba el Ayuntamiento, pero que finalmente no ha podido ser por problemas de fechas de los artistas», afirmó el concejal, quien no obstante aseguró que habrá un concierto «de categoría» el 7 de junio en la plaza de toros para abrir las ferias placentinas de 2017.

Sobre la posibilidad de que Vicente del Bosque dé el pregón de las ferias y el grupo colombiano Morat ofrezca el concierto gratuito del Martes Mayor, Díaz dijo que esa es la intención del Ayuntamiento aunque, como ya declaró el pasado viernes, por el momento no hay nada cerrado.